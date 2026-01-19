Come pescado para vivir con más salud

Uno de los aforismos más populares dice que “somos lo que comemos”. Por tanto, una de las prioridades en salud humana es definir que entendemos por “dieta saludable” ya que los malos hábitos dietéticos parecen responsables del 22% de todas las muertes. Una forma sencilla de aconsejar sobre una dieta saludable es aquella que está compuesta por alimentos sin procesar, en definitiva, una dieta que incorpora productos naturales como vegetales, fruta, legumbres, pescado, leche, carne, granos integrales, frutos secos, etc sin incorporar un proceso de cambio físico o químico en su composición. Lo que podríamos llamar “dieta real”.

El pescado constituye uno de los componentes básicos de una dieta saludable, recomendándose incluirlo en al menos 3 comidas a la semana con una combinación de pescados con un elevado contenido graso como la sardinas, jureles, atún y salmón entre otros combinado con pescado pequeño y blanco como bacalao y merluza que, aunque presentan una menor proporción de grasa saludable, son un gran aporte de nutrientes de alta calidad como proteínas y un bajo contenido calórico limitándose su consumo frito. Estudios recientes indican que el consumo entero de pescados pequeños podría tener un beneficio adicional prolongando la vida en particular en mujeres.

Dentro de los nutrientes que aportan el pescado a nuestra dieta son de especial valor los ácidos grasos poli-insaturados entre los que destacan los ácidos grasos omega-3 en su forma de cadena larga que parecen los componentes con mayor actividad biológica en la promoción de la salud cardiovascular y cerebral. En este sentido, un alto contenido en grasa de origen marino se ha asociado con una mayor expectativa de vida con una reducción de la mortalidad de causa cardíaca, así como una muy significativa reducción del riesgo de demencia y favorecer el desarrollo cerebral en niños. La reducción de la inflamación de nuestro organismo asociada con el consumo de pescado parece uno de los principales mecanismos que relacionan el consumo de grasa de origen marino y salud.

En este sentido, una publicación reciente en la revista de medicina clínica de mayor prestigio a nivel mundial como es el New England Journal of Medicine refuerza la necesidad de promover el consumo de pescado en la población general y, de forma específica, en pacientes con enfermedad renal avanzada que precisan hemodiálisis. En este grupo de pacientes la suplementación de su dieta con 4 gramos al día de una combinación de ácidos grasos omega-3 en comparación con suplementarla con 4 gramos de aceite de maíz se asoció con una muy significativa reducción del riesgo de mortalidad de mortalidad cardiovascular incluyendo un menor riesgo de infarto de miocardio e ictus mortal y no mortal, así como un menor riesgo de amputaciones en pacientes con enfermedad vascular periférica. Estos resultados sugieren que debe promoverse el consumo de pescado con un alto contenido en ácidos grasos omega-3 en este importante grupo de pacientes y refuerza las recomendaciones de organismos públicos y sociedades científicas para promover el consumo de pescado en la población general.

A pesar de tan sólida evidencia sobre los efectos beneficiosos del consumo de pescado asistimos a una continua reducción de su ingesta en los últimos años, en particular en los grupos de población con niveles educativos y socio-económicos mas bajos. Todos debemos implicarnos en la promoción de la salud y, por tanto, incrementar el consumo de pescado a través de programas educativos, mejorando su accesibilidad a través de políticas públicas dirigidas a los grupos sociales más vulnerables. La pesca, el marisqueo y la transformación saludable de alimentos de origen marino en forma de conservas y congelados sin o con una mínima transformación física o química representa uno de los grandes polos de excelencia de Galicia ya que además de promover salud representan una de nuestras principales áreas de desarrollo económico. Con la colaboración de todos, precisamos promover políticas de sostenibilidad del sector con una clara regulación del acceso a nuestros recursos marinos y políticas activas que promuevan su consumo ya que estaremos contribuyendo a promover salud de todos los gallegos.