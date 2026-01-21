Cuatro para una (III)

Todo hace pensar que la proclamación para ocupar el puesto de Rectora de la USC se posponga al 23 de marzo; es decir, en el inicio de una nueva primavera. La parecida calidad de las cuatro catedráticas que optan a ostentar tal responsabilidad lleva a pensar en una segunda vuelta. Entre el 27 de enero y el 10 de febrero tendrán tiempo para presentar sus programas, algo que va unido no solo a la designación de quienes pretenden gobernar, al lado de cada una de ellas, sino también al tipo de competencias presumiblemente asignadas en cada caso.

Está, pues, la USC, en las personas que ahora ostentan derecho a voto, ante la responsabilidad de elegir a quien consideran la más idónea, tratando de aquilatar quien lo puede hacer mejor. También se tendrá en cuenta el grado de competencia para asumir, con garantías, las obligaciones de cada uno de los miembros de su equipo y, por supuesto, el contenido del programa que pretenden desarrollar.

Son cuatro las potenciales rectoras y cada una de ellas responde a un perfil diferente. De ellas se evaluará su prestigio, capacidad de liderazgo, grado de empatía, programa y, por supuesto, equipo, habida cuenta que han optado por designar sus componentes y no esperar, al menos, a pasar a una segunda ronda para elegirlos. Ahora les esperan unos días, a aprovechar intensamente, para convencer que su opción es la mejor, lo que se traducirá en acometer, por un lado, una buena campaña de comunicación, dirigida a su electorado, y, por otro, han de llegar, personalmente –mostrando rigor, proximidad y sabiendo escuchar–, a todo el electorado al que sean capaces de acercarse, haciéndoles ver qué cabe esperar de cada una.

La cuestión consiste, ahora, en pasar a la segunda ronda y hacerlo con el mayor número posible de votos. Y, cuando llegue el momento definitivo, será el tiempo de enfrentarse a esa segunda vuelta en la que las ya dos candidatas han de afianzar los apoyos adquiridos y, además, aumentarlos a costa de aquellos que preferían otra candidatura. Ahí la campaña adquirirá matices a analizar teniendo en cuenta el devenir de un proceso del que cabe esperar un desarrollo a la altura debida.