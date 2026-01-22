Fiebre ártica y paños calientes

Envalentonado por su «conquista» de Venezuela, el presidente de EEUU quiere ahora Groenlandia «en propiedad». Esgrime razones de seguridad y acusa a Dinamarca de ser incapaz de garantizar su seguridad, algo súbito puesto que la isla semiautónoma ni aparece en la estrategia de seguridad nacional que publicó en noviembre. Trump aduce que hay navíos de guerra chinos y rusos cerca de la costa de Groenlandia, debe ser el único que los vio. Según declaró a Le Monde, el general Soren Anders, en dos años que lleva de comandante en jefe del Arktisk Kommando danés, no ha visto ninguno cerca de la isla. Pero no niega que haya que reforzar la defensa del flanco norte de la OTAN de cara al futuro.

Precisamente por solidaridad con Dinamarca y para familiarizarse con un terreno hostil como es el Ártico, Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Finlandia enviaron un número reducido de soldados a Groenlandia en el marco de la misión ‘Arctic Endurance’.

A Trump no le gustó nada, aún siendo todos de la OTAN acusó a los europeos de «juego peligroso» y de ser unos «desagradecidos». La fiebre le sigue subiendo al mandatario multimillonario y el 17 de enero anunció medidas punitivas contra los siete países más Dinamarca: si no llegan a un acuerdo para la compra de Groenlandia, EEUU les impondrá unos aranceles suplementarios del 10% el uno de febrero y del 25% el uno de junio.

El ataque ha dado al traste con la diplomacia del apaciguamiento practicada hasta ahora por los europeos y ha desbaratado el humillante acuerdo firmado, el 27 de julio de 2025, por Ursula Von der Leyen y Donald Trump en su terreno de golf de Turnberry, Escocia. Con una sonrisa forzada la presidenta de la CE quiso vender a los europeos un acuerdo por el que la UE aceptaba un arancel del 15% a sus exportaciones a EEUU (el Reino Unido había conseguido reducirlo al 10%) y del 50% para el acero, a cambio de nada salvo una hipotética estabilidad y previsibilidad. Seis meses han bastado para dinamitar esa expectativa. El Parlamento Europeo acaba de congelar la ratificación del acuerdo y vuelve a estar sobre la mesa usar el «bazooka», el instrumento anticoerción de la UE. Creado en 2023 pensando en China, permite gravar las importaciones y bloquear el acceso a los mercados públicos europeos a países terceros que intenten interferir en las decisiones de la UE. Su aprobación necesita de una mayoría cualificada de países miembros.

Ahora hasta los reticentes como Alemania y su industria, se suman a quienes pide su aplicación y recuerdan que la UE es el mayor mercado mundial al que EEUU exporta anualmente 500 mil millones de dólares. Una potencia comercial que dispone de otra medida de retorsión: activar los derechos de aduana a mercancías estadounidenses por valor de 93 mil millones de euros que fueron suspendidos, por un semestre, tras el acuerdo marco Von der Leyen-Trump.

Imprevisible y caprichoso, el presidente de EEUU es duro de engatusar y cualquier contrariedad le sube la fiebre. Frustrado por no recibir el Nobel de la Paz dijo que ya no se sentía obligado a pensar por la paz y no descartó el uso de la fuerza, pero en Davos aseguró que no lo haría, que solo pide «un trozo de hielo a cambio de la paz mundial».

Como dijo el primer ministro canadiense, Mark Carney, la sumisión no compra la seguridad. Y los paños calientes no bajan la fiebre.