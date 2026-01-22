Este martes solo he visto a un conductor de programa informativo que pusiese freno a la intervención de uno de sus contertulios sobre el maldito accidente ferroviario, que demandaba que los políticos no «metiesen sus sucias manos» en el asunto. La responsable del programa le advirtió a renglón seguido que «los políticos son los responsables de que dispongamos de los servicios públicos, incluido el ferroviario» y, además, digo yo, también son los únicos gestores a los que nosotros mismos podemos cesar cuando nos venga en gana, de modo que también se nos puede endosar al menos parte de responsabilidad por su incompetencia.

Y hombre agarrar el estereotipo denigrador de la función política justo el día en que los más directamente implicados en la debida atención al accidente, procedentes de todos los niveles de la administración pública, central, autonómica y local, están dando, por fin, una lección de respeto mutuo, cosa bien extraña últimamente en este país nuestro, pues que quieren que les diga, parece, por no utilizar palabras altisonantes, una soberana improcedencia.

Es tan improcedente, por lo menos, como que yo dijese ahora, aprovechando el desvío, que, hombre no digo yo que todos, pero sí que muchos de los tertulianos son unos botarates de mucho cuidado, que participan en las tertulias más que por lo que saben por lo que se atreven a decir. Más por su coraje que por su inteligencia.

En los momentos difíciles es cuando más rigurosas deben ser tanto las informaciones como las opiniones que se viertan. Se puede comprender el descontrol en que puedan incurrir los afectados porque los atrape el dolor, pero no el de cualquiera de los demás, sobre todo si su responsabilidad principal puede que sea la de ayudar al doliente a superar el trance. Quienes tienen acceso a la manifestación pública de lo que deban o quieran decir, pues, deben tener buen cuidado de no incurrir en comportamientos que pueden tener la consecuencia contraria a esa. O callarse, que esa es otra.