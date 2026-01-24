Otro precedente peligroso

Entre las anexiones territoriales producidas por la fuerza y las violaciones de las normas de convivencia internacional en los últimos 80 años, se encuentran, entre otras: Tibet; Goa, Damán y Diu; Eritrea; Los Altos del Golán y Jerusalén; Sahara Occidental; Abjasia, Osetia del Sur y Crimea.

Lo más parecido a lo sucedido en Venezuela, fue el arresto de Noriega, Operación Causa Justa, llevado a cabo por EE.UU. en 1989-1990, para juzgarlo por narcotráfico y otros delitos.

Con independencia de las convicciones políticas del opinador, la osadía de Trump resulta inadmisible, porque legitima el atropello de la soberanía de un país por la fuerza y da genera otro precedente.

Pero hay otra vertiente del hecho que despierta simpatías y esperanza, dadas las supuestas implicaciones del régimen de Maduro en el narcotráfico; su tiranía; la diáspora de más de ocho millones de venezolanos; la ruina de económica del país y el falseamiento de las últimas elecciones.

Trump, en la rueda de prensa sobre la acción, empezó justificándola por los delitos cometidos por Maduro y terminó hablando de petróleo, el verdadero objetivo de la operación.

Para proteger su objetivo ha legitimado a Delcy Rodríguez, pese a haber reconocido a Edmundo González como presidente legítimo salido de las elecciones de 2024: increíble incoherencia.

¿Consentirán el suceso Putin y Jinping o existe un acuerdo tácito de dejar hacer y anexionarse Ucrania y Taiwan? El primero, granero de Europa y rico en tierras estratégicas; Taiwan, líder mundial en la producción de semiconductores y una posición geoestratégica vital para el comercio en el este asiático.

La ONU, sin credibilidad, ha declarado que los sucesos suponen una violación del Derecho Internacional, son un precedente peligroso, los venezolanos deben resolver su situación y Maduro cometió crímenes de lesa humanidad.

Mark Rutte ve con buenos ojos que EE.UU. aumente su presencia militar en Groenlandia. La UE, un gallinero, y la OEA se reunirá para tratar el asunto cuando tenga tiempo.

El orden mundial se tambalea; los únicos intereses de los poderosos son los económicos y existe el riesgo de que algunos de sus satélites sigan su ejemplo.