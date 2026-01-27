Dólar, oro, Ibex e inestabilidad geopolítica

El dólar cae a mínimos de cuatro años y el oro está en récord, el signo de los tiempos. Los indicadores económicos anotan una situación de cambio, reflejo de los cambios geopolíticos actuales. El influjo internacional del presidente de EEUU, Donald Trump, se deja notar de manera cristalina en un cambio del orden mundial, con guerras más próximas y sobrentendidos geoestratégicos que se descubren equivocados. A Europa y a EEUU les toca competir. El acuerdo comercial entre la UE y la India marcan un punto de inflexión. Mientras, la cotización del dólar cayó este martes a su nivel más bajo en casi cuatro años, mientras el fortalecimiento del yen suma presión sobre la moneda estadounidense. Mientras algunos claman en defensa de alguna estrategia coordinada entre Japón y EEUU, lo cierto es que nada apunta a que la situación vaya a corregirse en breve.

Hay señales de apoyo de Estados Unidos para impulsar al debilitado yen, pero cualquier tirita no esconde completamente la herida. Las corrientes inversoras siguen intranquilas ante las amenazas de Trump con Groenlandia, Irán, Venezuela y Cuba. Y las que vendrán. La amenaza de los países nórdicos de replantear sus estrategias inversoras y retirar activos de la bolsa estadounidense fue mano de enfermera para que el presidente de EEUU moderase el tono y se guardase amenazas arancelarias para más adelante.

Los riesgos para la independencia de la Reserva Federal preocupan. También el creciente déficit presupuestario es nota de atención. El dólar parece estar en momento flan, crisis todavía pequeña pero amenazante.

El oro, imparable y apoyado por China

El récord del precio del oro responde a todos estos síntomas de debilidad del dólar. Pero es que China ha acelerado la compra del metal precioso. Fuentes del mercado apuntan que China compró más de 10 toneladas de oro el pasado noviembre. Eso supuso en torno a 11 veces más de lo informado oficialmente por el banco central, según estimaciones de Goldman Sachs. De igual forma, en septiembre las compras estimadas alcanzaron más de 15 toneladas, es decir 10 veces más de lo informado oficialmente. Además, China compró oficialmente 0,9 toneladas adicionales en diciembre, elevando las reservas totales de oro a un récord de 2.306 toneladas. Globalmente, en 2025 las compras totales de oro reportadas por China alcanzaron 27 toneladas. La idea es que China está comprando más oro del que publica oficialmente y que eso tendría un efecto importante en la cotización internacional (especialmente si las compras multiplican por 10 el dato oficial).

Y en este marco, el Ibex 35 supera por primera vez los 17.800 puntos tras sumar el 0,7% gracias a la banca. El último récord al cierre de la bolsa española fue el pasado 16 de enero, cuando terminó en los 17.710,9 puntos. El euro ha tocado máximos desde junio del año 2021. Al cierre de las plazas europeas, repuntaba el 0,8% y se negociaba en los 1,197 dólares.

La confianza del consumidor bajó en EEUU en enero al nivel más bajo desde 2014, según el instituto de investigación Conference Board. Signo de los tiempos.