Ayer y hoy del vino en Galicia

El 28 de Junio de 1889 se celebró en Santiago, en el Salón de Actos de la Sociedad Económica, un banquete en honor de Eugenio Montero Ríos. Allí estaban las personas mas importantes de la sociedad compostelana, todos ellos enumerados en la Gaceta de Galicia del día siguiente. También aquí se daba cuenta de lo que se comió y bebió en aquel encuentro. En este caso nos interesa enumerar los vinos que se degustaron: Sauternes, Château Lafite, Chàteau Margaux, Saint Émilion, Médoc... Todos ellos de la Región de Burdeos y distinguidos entre los considerados de primera categoría en la clasificación dispuesta por Napoleón III para tener en cuenta en la Exposición Universal de 1855. Hay que decir, sobre ellos, que siguen ahí, manteniendo su prestigio a pesar del tiempo; es más, superándolo, si cabe.

No se contó, pues, con un solo vino gallego para formar parte de un banquete en aquel momento. Pasó el tiempo y las circunstancias han cambiado para bien. Sería impensable que, en la actualidad, no estuviesen presentes, para una ocasión similar, los de nuestra tierra dada la excelencia conseguida al respecto.

El último libro de Xavier Castro se titula Los grandes Vinos Gallegos. Originalidad e historia y ha sido publicado por Ensenada de Ézaro Ediciones en una edición muy cuidada. El autor, experto en estas lides, da cuenta de la historia del vino en Galicia tras una introducción que aborda sus orígenes y simbolismo. Valora con detalle las cuestiones relativas a nuestra viticultura, parras y vendimias y nos lleva a reconocer tanto las cinco denominaciones de origen como las cinco indicaciones geográficas protegidas.

Nos lleva también esta obra a conocer las bodegas premiadas por su excelencia y hace una serie de consideraciones sobre las funciones que desempeñaba el vino y aborda lo relativo a su calidad y circunstancias para concluir haciendo sabias consideraciones sobre la felicidad que conlleva. Nada tiene que ver, pues, el ayer con el hoy en la materia que nos ocupa. Galicia es una referencia en lo que al vino se refiere. Su calidad es reconocida internacionalmente y este libro de Xavier Castro lo constata brillantemente.