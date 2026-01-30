Óscar Puente, Veciño Exemplar

Hace año y medio el ministro Óscar Puente recogía en Lugo la distinción de Veciño Exemplar. No es broma, repasen la hemeroteca. Su vecindad real está en Valladolid, o en Madrid, y sobre la ejemplaridad de sus actuaciones, poco o nada se actuó, El galardón le fue otorgado por la Federación de Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti. Su mérito es ser hijo de un señor originario de una aldea del municipio de Sarria, donde el joven Óscar parte de sus vacaciones de juventud. También disfrutaba en Foz, con familiares y amigos.

Pero el mayor mérito, creo yo, es sencillamente que es un ministro con muchos posibles. Manda en un departamento con caja de caudales abundante. Por eso, qué gran idea darle un premio aunque no hubiera hecho nada, porque el objetivo era que con este estímulo algo haría en el futuro. De momento, nada. No hay ninguna nueva obra o proyecto importante para la provincia de Lugo. La escena nos retrae a tiempos pretéritos, de hace un siglo, cuando el pobre labriego agasajaba al cacique con la esperanza de que le echara una mano si lo necesitaba. Sin embargo, la respuesta habitual era: No se pudo hacer nada. Y año siguiente, otro jamón.

Entre los casi cinco mil comensales que asistieron al acto hubo división de opiniones. Algunos casi llegan a las manos. Había malestar porque no se había dado a conocer de antemano tal distinción. Se justificó la opacidad por razones de seguridad. Los críticos sostenían que su perfil no encajaba en los requisitos del premio, a lo que el presidente de la organización vecinal, respondió que se trataba de una «muestra de cariño» y a quien no le guste «que lle bote azucre».

A partir de entonces quebró la unidad en el potente movimiento vecinal lucense. El clima de polarización política está contaminando todas las entidades e instituciones. Incluso a las humildes asociaciones vecinales, cuya misión es defender y apoyar a las justas reclamaciones de la gente del barrio o parroquia rural. No hacer la pelota al ministro.

Más allá de los sucesos de estos días, en el pasado el Veciño Exemplar ejerció con éxito de tuitero compulsivo, dejando otras responsabilidades en segundo plano. Al menos en lo que se refiere a Galicia. Su última promesa, no recuerdo si a golpe de tuit, fue que la autovía entre Lugo y Santiago estaría terminada en 2025. A saber lo qué significa para el ministro terminada. Después de sostener que la renovación integral de la vía en que descarrilaron los trenes no quería decir que se renovara en su totalidad sino que se había revisado. Revisar no es sinónimo renovar. A falta de que finalicen las investigaciones técnicas y judiciales, todo indica que un trozo de la vía saltó por los aires por falta de mantenimiento adecuado. Es esta una asignatura pendiente en todas las infraestructuras españolas. En Galicia es especialmente grave el estado del pavimento de autovías y carreteras nacionales.