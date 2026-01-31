Peligrosos excesos en EE.UU.

¡Quién lo iba a decir! Que el país que más y mejor representaba la defensa de la democracia y la libertad, estuviese en 2026 en boca de medio mundo debido al deterioro, precisamente, de esos valores democráticos y de respeto a la justicia y a la libertad de las personas que hasta hace poco abanderaba. Lo visto en Mineápolis (Minnesota) con el ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) y la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) desde el 6 de enero, y antes con la Guardia Nacional en Los Ángeles (California), y en Chicago (Illinois), constituye el más claro ejemplo de esas dudas y ese deterioro que hoy debemos lamentar por culpa de aquella “gran bella ley” (‘Big Beautiful Bill’) promulgada por Trump en julio para frenar la inmigración, y blindar la frontera y el interior.

El Estado de Minnesota (donde Renée Good, de 37 años y madre de 3 hijos, fue abatida el 7 de enero; el enfermero Alex Pretti, también de 37 años, fue acribillado el 24 de enero; un refugiado asiático fue sacado de su casa a punta de pistola en ropa interior y a temperaturas bajo cero; y hasta un niño de 5 años fue arrestado con su padre tras haber sido utilizado como “cebo”), se convirtió en un campo de pruebas apetecible. Trump perdió ahí en tres ocasiones; tiene un gobernador, Tim Walz, que iba a ser el vicepresidente con Kamala Harris; y hasta un alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, que siempre destacó por su moderación. Además, es un Estado controlable, de sólo 6 millones de habitantes, entre los cuales destacan los inmigrantes hispanos, además del colectivo afroamericano y musulmán de ascendencia somalí más concentrado del país.

Pero una cosa es buscar las ‘autodeportaciones’ y promover las salidas voluntarias del país de los inmigrantes irregulares, y otra es violar la legalidad y burlar los derechos humanos. No es ni limpio ni justo tratar de imponer el orden desde la implantación del desorden, el miedo y el caos a través del ICE. La ‘migra’, que así se la conoce entre la comunidad hispana, es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creada en 2003 durante el mandato de George W. Bush para investigar actividades delictivas y terroristas de ciudadanos extranjeros; y como respuesta a los atentados del 11-S de 2001 y la consecuente Ley de Seguridad Nacional de 2002. Hoy se encarga también de la deportación de inmigrantes indocumentados; y ya en 2018 y durante el 2025 fue criticada por actuar como una policía militarizada. Y lo mismo podríamos decir de la CBP, responsable del asesinato de Alex Pretti. Aun así, los disturbios de estos días son mucho menores que las protestas derivadas de la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020.

Afortunadamente, todavía impera el equilibrio de poderes en EE.UU. (como tratan de demostrar ya hasta tres jueces); e incluso los republicanos empiezan a estar divididos frente a este modo de actuar. El propio Trump se ha ofrecido a investigar y “revisar todo lo sucedido”; y también a retirar los 800 efectivos de la CBP y los 2.000 agentes del ICE, paulatinamente. Y aunque en este giro de tuerca han influido mucho los proyectos de ley de gasto público que afectaban al Pentágono y a las agencias de Seguridad Nacional (cuya financiación expiraba esta pasada madrugada y se bregó hasta el final en el Senado), ver a Trump sustituir al comandante general Gregory Bovino por el más moderado Tom Homan, supone el reconocimiento de que algo no se estaba haciendo bien, por mucho que Trump siga apuntando a “agitadores de izquierda” e “insurrectos a sueldo” como líderes de las protestas.