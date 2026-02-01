Uclés, Rosalía y la mirada del otro

A todo éxito brutal se le enfrenta siempre una dosis de escepticismo. O, directamente, una dosis de acerba crítica. En fin, no se puede ser aclamado sin interrupción. Y como el éxito está, en gran parte, en la mirada del otro, hay que admitir que esa mirada no siga siempre lo que dice la corriente más mediática. No pasa nada porque alguien se aparte. La unanimidad es, tantas veces, un producto cáustico para la calidad del artista. Algunos hablan de que este es un país que suele destruir a sus hijos más amados, especialmente en el mundo de la literatura y de las artes. Puede ser: ha ocurrido en el pasado, pero no creo que no haya sucedido también en otras partes. Se mira con sospecha el éxito: tal vez. El artista es siempre sospechoso de recibir demasiados elogios sin disculparse lo suficiente.

No creo en la envidia como una característica de país. Realmente, hay aquí muchas personas dispuestas a reconocer el mérito de otros. Incluso a jalear ciertos deméritos, si conviene. Pero no creo en la ojeriza sistemática hacia el que triunfa. Digo todo esto porque, desde hace algunas semanas, no deja de crecer una batalla en las redes en torno a la figura de David Uclés, ya saben, el autor de ‘La península de las casas vacías’, y, de paso, el nombre de Rosalía (la cantante, me refiero) ha aparecido también, sugerido por alguien, como otra muestra del arte elevado por el vendaval mediático, o cosas así.

Que Uclés haya ganado en los últimos días el Premio Nadal, parece que ha influido en esta deriva. No entraré ahora en los engranajes del negocio editorial, que es asunto complejo. Pero me sorprende que Uclés tenga que luchar contra esta marea, arrastrado por su omnipresencia (no sé si buscada, pero seguramente inevitable), culpabilizado, o eso parece, por su enorme exposición mediática, y, ya puestos, criticado por algunas decisiones recientes sobre su presencia o no en determinados debates. En fin, imagino que tener a Uclés es algo deseable hoy para cualquier organizador de un evento. Pero imagino también que él estará en su derecho de aceptar o no.

Vivimos tiempos superficiales que crean estereotipos y modas, aunque tal vez siempre ha sido así. Uclés es, sobre todo, sus libros, no su figura. Sin duda, hay escritores que, por su aspecto, se hicieron aún más famosos. Es lo que tiene un personaje público: puedes ser alabado o criticado por ello. Con todo, lo primordial es su escritura. Ignoro si hay una voluntad expresa, un diseño de personaje. Lo habrá. Se habla de sus gorras, de sus boinas, de su ropa, digamos, retro: ¿y? Por eso se le comparó con el ascenso vertiginoso de Rosalía, mutatis mutandis. Encaramada ella en una producción artística extraordinaria, en manos de un enorme proyecto estético. ¿Y? ¿No se supone que eso es parte de la profesión del artista? ¿Queremos que Uclés deje sus gorras y se vista ‘mainstream’ cuanto antes?

Conocí a Uclés (lo conté aquí) cuando ‘La península de las casas vacías’ estaba apenas arrancando. Ya me recibió con su indumentaria más repetida después (fue un acordeonista en las calles de Compostela, y he visto que eso a veces también se le reprocha, o poco menos: ¿por qué?). Tengo que decir que mi larguísima conversación con él fue emocionante. Me pareció alguien cargado de fuerza lírica. Y muy humilde. No creo que haya cambiado de pronto. O eso espero. No deberíamos ponernos estupendos con lo que un escritor viste, o con sus preferencias de cualquier tipo, o con su supuesto apetito mediático insaciable. Hablemos de sus libros. Aunque sea bien.