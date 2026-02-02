En Irán no hay marcha atrás

Un mes de protestas, disturbios y revueltas en Irán es demasiado como para mirar hacia otro lado; no sólo para Trump, sino también para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y para el propio Parlamento Europeo, que ya han adoptado resoluciones de condena. Si a ello le añadimos 25 días de apagón en las telecomunicaciones, y miles de víctimas mortales, además de incontables heridos y detenidos, pues como para no considerar que, si alguien está pensando en una acción decisiva sobre el régimen de los ayatolás, incluida la intervención militar, éste podría ser un buen momento; quizá con embestidas puntuales contra infraestructuras sensibles del régimen, con una acción sobre el propio Alí Jamenei, o incluso contra otros líderes políticos y sus entornos de seguridad. Además, el Consejo de Exteriores de la UE no ha dudado en proponer incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista extranjera, al igual que hizo EE.UU. bajo mandato de Trump en 2019.

Lo sabe bien Trump, quien ha vuelto a amenazar militarmente a Irán si no negocia un “acuerdo justo y equitativo sin armas nucleares”. Lo hace con el portaaviones USS Abraham Lincoln, tres destructores de misiles guiados, y un escuadrón de cazas desplegados en la zona del Golfo Pérsico. Aun así, la presencia de uno, o incluso dos portaaviones en el Índico, no es algo novedoso. En todo caso, el Presidente habla de “una gran Armada”; no sabemos si como medida de disuasión preventiva, como advertencia de una posible intervención, o como astuta estrategia para desviar la atención de cuanto está aconteciendo a nivel interno en EE.UU., especialmente ahora que Trump ha iniciado la campaña rumbo a las elecciones de medio mandato de noviembre, y tras las protestas generadas por la violencia indiscriminada del ICE y la CBP en Minnesota. Me inclino por esto último; sabiendo, además, lo cansados que están los propios votantes republicanos de que Trump se inmiscuya en conflictos internacionales sin haber resuelto, primero, los domésticos. Por supuesto, el despliegue de tropas sobre suelo iraní, ni nos lo planteamos.

Irán, que nuevamente se abre a negociar, responde apelando a un “diálogo mutuo de respeto”, y “dentro de los cauces institucionales”. Imagino que se refiere a ésos que violó a la hora de aprovisionar a Venezuela, atacar a Israel, enviar armas a Rusia contra Ucrania, o equipar militarmente a Hamás, a los hutíes de Yemen, a las milicias chiitas Kataib Hezbollah de Irak, y a las propias fuerzas de Hezbolá en el Líbano. Es decir, a los mismos que ahora amenazan con una “guerra total” si Irán es atacado por EE.UU., pero que han perdido buena parte de su musculatura. Mas ni con ellos, ni con sus drones, o con los misiles balísticos que seguro ya les habrá enviado China, podrían Alí Jamenei y sus Fuerzas Armadas y de Aplicación de la Ley hacerle demasiado daño a EE.UU., ni siquiera sobre las bases americanas en Qatar, Irak, Kuwait o Bahréin, como vimos tras la operación “Martillo de Medianoche”, lanzada por EE.UU. en junio contra las instalaciones nucleares de la República Islámica.

Así pues, toca mirar a Washington y a Teherán, y esperar. Eso sí; el azote belicoso de Trump sobre Irán se me antoja, hoy más que nuca, inevitable. Sólo ver el perfil bajo de Israel ante la amenaza de Trump sobre los ayatolás; su fabricación impulsiva del sistema Arrow 3 antisatélite y de interceptación de misiles; y las llamadas a la moderación de Rusia, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, ya nos resulta indicativo de que algo sucederá en territorio persa, y en el momento más inesperado.