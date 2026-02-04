Desde el Círculo de Empresarios de Galicia consideramos imprescindible ordenar el debate sobre absentismo laboral y abordarlo con rigor, evitando simplificaciones que distorsionan el diagnóstico y, por tanto, las soluciones. Los datos analizados confirman que, en Galicia, la mayor parte del absentismo está vinculada a procesos de incapacidad temporal y que el diferencial respecto a otras comunidades no reside tanto en el número de bajas como en su duración media

Este matiz es esencial. Cuando se utiliza un mismo concepto para englobar realidades tan distintas como la incapacidad temporal, los permisos vinculados a la conciliación o incluso la maternidad y la paternidad, el debate se empobrece y se desplaza hacia enfoques poco eficaces. El absentismo no puede abordarse como un problema moral o disciplinario, sino como un indicador del funcionamiento del sistema en su conjunto: de la organización del trabajo, de la gestión de la salud laboral, del acceso a la atención sanitaria y, especialmente, de la forma en que se producen las reincorporaciones al puesto de trabajo.

Desde la perspectiva empresarial, el absentismo no es solo un coste económico directo. Tiene un impacto profundo en la planificación, en la continuidad de la actividad y en la competitividad, especialmente en un tejido productivo como el gallego, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. En estas organizaciones, una baja de larga duración puede generar sobrecargas en cascada, pérdida de productividad y dificultades reales para mantener la actividad. Por ello, las respuestas basadas exclusivamente en el control o en el endurecimiento de los mecanismos de supervisión resultan insuficientes y, a medio plazo, contraproducentes.

El análisis evidencia además que el principal cuello de botella en Galicia está en la duración de las bajas y en la cronificación de los procesos, factores estrechamente ligados a las listas de espera sanitarias, a las dificultades de acceso a la atención en salud mental y a reincorporaciones que se producen, en muchos casos, sin adaptación progresiva del puesto o de las tareas

Reducir el absentismo en Galicia no pasa por vigilar más, sino por reincorporar mejor.

Por todo ello, desde el Círculo defendemos la necesidad de un enfoque basado en la corresponsabilidad y en los acuerdos entre todos los actores implicados: empresas, administraciones públicas, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, sistema sanitario y agentes sociales. Abordar el absentismo con rigor implica afinar los datos, coordinar mejor los recursos existentes y evaluar de forma sistemática el impacto de las medidas adoptadas, sin prejuicios ni atajos

En este sentido, consideramos especialmente oportuno impulsar en Galicia proyectos piloto orientados a la gestión del retorno progresivo al trabajo, la adaptación temporal de puestos y la reducción de recaídas, con especial atención a las pymes y a los sectores más tensionados. La experiencia comparada demuestra que actuar sobre la duración y la reincorporación es mucho más eficaz que centrarse únicamente en la incidencia de las bajas.

El absentismo laboral no se reduce señalando culpables, sino corrigiendo disfunciones. Ese es el debate serio que Galicia necesita y al que el Círculo de Empresarios de Galicia quiere contribuir con datos, propuestas y voluntad de acuerdo.