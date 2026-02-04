Cuatro para una (IV)

Las cuatro candidatas, con sus equipos, en plena campaña electoral, tienen ante sí reuniones y más reuniones para defender sus respectivos programas ante auditorios de variada configuración. En la Universidad votan tres grupos de personas de muy distinto perfil pero a todas les une la idea de la pertenencia a la misma: profesores con recorridos de mayor o menor entidad, personal de administración y servicios con muy diferentes funciones en su día a día y, por supuesto, el alumnado que es la razón de ser de la enseñanza, desglosada en una oferta amplia, compleja y diversa.

En esas reuniones no solo han de hablar las potenciales rectoras y quienes forman sus equipos sino también los diferentes colectivos a los que se dirigen. Saber escuchar, responder y asumir ideas ajenas resulta fundamental para quien quiera, y pueda, asumir el cargo en disputa. Y, además, bueno sería que, cuando una de las candidatas sea nombrada rectora, valore con atención los programas de sus contrincantes porque seguramente que mucho lo que se propone, desde otras perspectivas, puede enriquecer lo que va a ser el mejor desarrollo de su mandato al frente de la USC.

La dinámica de unas elecciones de esta índole lleva a dejar fuera de la gestión universitaria, en este nivel de responsabilidades, a la práctica totalidad de los que se presentan, quizás, para el futuro de su carrera profesional, lo que, en cierto modo, no deja de ser un despilfarro de ilusiones y ganas de aportar su saber y hacer a una causa común. Seguramente que las tres candidatas que no van a conseguir su objetivo podrían ser unas magníficas vicerrectoras pero la dinámica en la que están inmersas lo hace prácticamente imposible. Y estamos hablando de un proceso electoral en el que las diferencias entre las que se presentan no son tan notorias como para que no puedan trabajar juntas, formando parte de un mismo gobierno.

La campaña sigue y el electorado escucha, valora y votará, en su día, su primera opción. Todo parece apuntar a la existencia de una segunda vuelta. Ahí es en donde una buena parte de quienes participan tendrán que reorientar su voto y serán ellos los que decidan.