El fracaso escolar y de nuevo dos Españas

Se acaban de publicar los porcentajes de fracaso escolar en el año 2025. Más precisamente, el porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 años que solo tienen el título de la ESO (o ni siquiera ese). La cifra es de 12,8%, inferior a la del año 2024, muy inferior al de una década antes. La cifra es buena, indicando una mayor capacitación de nuestros jóvenes, a pesar que todavía hay un porcentaje considerable superior a la media de la Unión Europea, que es de 9,4%. La disminución tiene que ver con la mayor implantación de la Formación Profesional, opción que elige muchos jóvenes al verla como práctica y asequible.

Hay un dato importante y es la composición de ese porcentaje. Si se consideran alumnos españoles la cifra baja al 10,4% mientras que para los extranjeros es del 29,6% . La diferencia es muy grande, suponiendo un desafío, no solo para nuestras autoridades educativas, sino para nuestra sociedad. Conseguir reducirla debe ser un objetivo de primer orden similar al que tuvimos hace cincuenta años para reducir el alto porcentaje de analfabetismo. La integración de los emigrantes y conseguir que no se formen espacios marginales, dependerá del empeño que se ponga en ello.

Observando la distribución por comunidades autónomas, se constata la configuración de dos Españas. Las que se encuentran a la derecha, en el Mediterráneo, Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, todas ellas por encima de la media. Murcia encabeza con el porcentaje más alto 20,6 y dentro de las que superan la media, la mejor es Cataluña con 13,3%. Por otro lado, se encuentran todas las comunidades del Cántabrico y aledaños, que están por debajo de la media consiguiendo un menor porcentaje de fracaso escolar. Son Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Navarra. De todas ellas, la que figura destacada es el País Vasco con 3,6%. Esta cifra se tiene que confirmar porque es la mitad que tenía el año pasado, lo que indica que una revisión para confirmar el descenso es necesario. En cualquier caso, el bajo fracaso escolar del País Vasco se explica por la implantación y tradición que tiene la Formación Profesional, entroncando con la sociedad y las empresas que la valoran y aprecian. Galicia tiene un 10,4% también por debajo de la media española, aunque en el último año no se haya reducido, quizás por el aumento de emigrantes. Madrid está por debajo, un 9,5% a pesar del alto número de extranjeros. La explicación procede por el alto número de personas ligados a Instituciones, Comisiones, Fundaciones, Consejos con un nivel educativo apreciable . No hay que olvidar que en Madrid se encuentran alrededor de cien estructuras cada uno con un número considerable de personas adscritas. No se entiende como en el debate de la financiación autonómica nadie mencione tal discriminación y como igualarla dado que constituye una fuente de desigualdad.

Respecto al género, los porcentajes son 9,5% mujeres, 15,9 hombres, que apuntan a una maduración más grande en las mujeres a igualdad de edad.

En general, la evolución es positiva, con una reducción sostenida a lo largo de los años debida en gran medida a la implantación progresiva de la Formación Profesional. El desafío es conseguir reducir el fracaso escolar de los extranjeros.