Opinión | Con sentido común
Deslizamiento a la derecha
Desde el año 2022, la derecha ha avanzado en todo el mundo.
En Europa, 220 millones de habitantes están gobernados por la derecha, sola o en coalición, y en los países gobernados por la izquierda han logrado un importante progreso. Las últimas elecciones europeas confirmaron el deslizamiento.
En América, más de 500 millones de ciudadanos están gobernados por partidos de derechas; en Asia son más de 2.400 millones; en África casi 100 millones. La población mundial con gobiernos democráticos de derechas es del 38%. Si tenemos en cuenta que más del 50 % de la población mundial está dirigida por regímenes autocráticos, menos del 12 % vive en países democráticos progresistas.
¿Qué ha sucedido? Parece que la mayoría ha considerado que la progresía no ha gobernado de forma eficaz y realista y, en uso del derecho que les asiste, buscan soluciones democráticas por otras vías. Pese a ello, se sigue usando la táctica del miedo, en un último intento para apuntalar el muro ideológico y antidemocrático que en su día levantaron contra sus oponentes. Cientos de millones de seres humanos han llegado a la conclusión de que el progresismo no ha dado respuestas eficaces y realistas, ni a los problemas que acucian cada día a los ciudadanos ni a los grandes retos que tiene ante sí el mundo.
Recordemos algunos de esos retos.
-Crisis económica persistente, con inflación y desempleo, deterioro del bienestar, aumento de la pobreza y problemas de acceso a la vivienda.
- El oligopoder mundial de EE.UU., China y Rusia, basado en la supremacía y el reparto de las riquezas estratégica mediante el dejar hacer.
-Seguridad, orden público y migraciones masivas sin control.
-Cambios socioculturales y de valores que han sido principios básicos de convivencia.
-Las consecuencias de la forma de gestionar la ecología y el cambio climático.
-La Agenda 2030, irrealizable e hipócrita, que busca la utopía.
-Política energética falta de realismo.
Naturalmente, los ciudadanos descontentos que optaron legítimamente por el cambio, observarán con atención la gestión de las promesas de cambio de sus gobiernos y decidirán de nuevo en el futuro.
La política del miedo no ha sido efectiva, pero la siguen practicando.
- Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: 'Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor'»
- Nueva subida del Tambre y reunión vecinal ante los desperfectos en los históricos molinos de A Ponte Maceira
- Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- La CIG espera cita con la patronal: si no hay acuerdo el lunes se reactiva la huelga de buses indefinida en Santiago
- Carlos Cuerpo sitúa a Galicia en la “ventana de oportunidad” del nuevo ciclo económico
- Así es el mural gallego que ha conquistado el mundo
- La laguna que solo emerge en inviernos muy lluviosos a media hora de Santiago