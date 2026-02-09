Cinco semanas sin Maduro

La anómala, pero anunciada y esperada, captura, extracción y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro, puso el pasado 3 de enero el punto final a más de dos décadas y media de chavismo primero (hasta 2013), y de ‘madurismo’ después. Y si esta primera y decisiva fase ejecutada por EE.UU. fue rápida y eficaz (salvo para los agentes cubanos que conformaban el círculo de seguridad de Maduro), la segunda y tercera fases de la transición están resultando para algunos más lentas de lo esperado. Así nos lo transmiten nuestros familiares y colegas desde el país caribeño. Sin embargo, conviene recordar que cualquier transición, para resultar exitosa, demanda paciencia y prudencia. De hecho, el mando estratégico de la República Bolivariana que está liderando Marco Rubio constituye el pistoletazo de salida hacia el control del petróleo venezolano, sí (como muestra la reforma de la Ley de Hidrocarburos); pero también es la vía de entrada a todo un conglomerado empresarial extranjero que, al igual que los ciudadanos de a pie, y que la propia jefa de negocios enviada por Washington a Caracas, Laura Dogu, terminarán propiciando la apertura económica y política de nuestro país hermano.

El dominio sobre las instituciones venezolanas, de hecho, ya está favoreciendo la liberación (de momento a cuentagotas) de los cientos de presos políticos (unos 1.000) que ahora sí, por fin, reclama toda la Comunidad Internacional. De hecho, el pasado jueves, la anómala Asamblea Nacional aprobó la ansiada propuesta de Ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez, y exigida por la Administración estadounidense. Parecían resistirse algunos acólitos del régimen, pero la orden de Trump es tajante; por lo que la Comisión que se encargará ahora de perfilar el articulado de la Ley tendrá poco margen de manipulación. Si acaso, dulcificar su redacción para no reconocer en el texto las ilegalidades cometidas por los ideólogos y ejecutores de tantos apresamientos ilícitos.

También se aproxima una transformación social que tendrá que plasmarse en unos comicios libres y democráticos, con el regreso de muchos de esos ocho millones de venezolanos que se vieron forzados a abandonar su país; y donde quienes ya demostraron su relevancia en las presidenciales de julio de 2024 (es decir, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia), ocuparán el lugar que les corresponde. Eso sí; sólo espero que quienes hoy ocupan falsamente la convenenciera oposición dentro de la Asamblea, no cuenten con seguir manipulando ni la política ni la opinión pública. Y también que la norma que devuelva la libertad a los represaliados contemple para ellos medidas de reparación frente a la corrupción política y judicial del régimen chavista.

Entretanto, están siendo Delcy Rodríguez y su remozado Gabinete político y militar quienes, bajo el asfixiante escrutinio de Marco Rubio, juegan el papel que todos esperábamos: el de autócratas en horas bajas que saben que deben moverse entre el sometimiento a los designios de Trump (pues ya no tienen capacidad para tomar decisiones propias), y su reivindicación nostálgica de aquellos que los eligieron y les permitieron acumular un poder tan claro como pernicioso para la República; es decir, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Lógicamente, tienen miedo a la justicia estadounidense, y a tener que compartir celda con Maduro y Cilia Flores; o con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, quienes, no lo olvidemos, siguen bajo sanción y reclamo del Departamento de Justicia y de la Fiscalía estadounidenses. Lo cierto es que la era post-Maduro ha llegado; y ya no tiene marcha atrás.