Hacia el Xacobeo 2027 (II)

El Presidente de la Xunta, con el inicio del mes de Febrero, hizo pública la preparación del Xacobeo 2027, una tarea en la que invita a una participación colectiva, en la búsqueda de una colaboración ciertamente imprescindible. Galicia ha de sentir el latido de una nueva convocatoria jubilar que ha supuesto, en las últimas décadas, la consolidación internacional de uno de los signos culturales que identifican a Galicia en el mundo, con los caminos de peregrinación siendo articuladores de un sentir que se hace más grande en cada Año Santo Compostelano.

Los tres Xacobeos en los que estuvo Manuel Fraga al frente de la Xunta – 1993, 1999 y 2004- han dejado una huella importante en el ámbito de la acción sociocultural, y son unas referencias imprescindibles para entender como Galicia se hace más grande potenciándose a nivel interno, mejorando sus infraestructuras, creando programas específicos consonantes con lo que se celebra, y llamando a que las empresas, así como los agentes culturas y deportivos colaboren en la causa, ya integrando su participación en la institucional, ya programando acciones propias que redunden en objetivos comunes, siempre con un liderazgo a desarrollar, en este caso, desde la Presidencia de la Xunta que aporta la posibilidad de que todos sus resortes asuman un reto común.

Hay, además, dos cuestiones que son capitales y que, en las convocatorias citadas, se trataron de una manera ejemplar. Por una parte, la comprensión de que, formamos parte de un mundo ibérico que, con toda razón, ha de valorar que lo jacobeo es algo que nos une y que, en el año 2027, se deben de hacer acciones compartidas. Así Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Portugal... deben de ser llamadas, desde Galicia, a compartir, con programaciones conjuntas, tal efeméride.

Y, por otra, Galicia también tiene una especial responsabilidad internacional en la cuestión jacobea. Lo que se haga, desde España, con Galicia, como impulsora en esta causa, tendrá – como ya lo ha tenido hasta la fecha- su proyección positiva en nuestro territorio. Tres campos de acción, pues, para un mismo objetivo.