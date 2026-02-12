Pedro, vamos a lo que nos interesa. Visto lo de Extremadura, se podía esperar lo de Aragón, se puede anticipar lo de Castilla-León y vete tu a saber si también hay anticipo sobre lo de Andalucía. Todo eso deriva de una operación que el PP promueve con el doble objetivo de debilitarte a ti, sabiendo cual es la fuerza de tu liderazgo, y a Vox al mismo tiempo, por no desconocer el costo significativo de su compañía. Hasta ahora parece lo lograr lo segundo, pero si lo primero. Y a eso hay que echarle un ojo.

Para empezar, no hay experiencia de gobierno que no tenga costes. Es lo que hay que pagar. No será ineludible, pero es comprensible, sobre todo si en torno a ella es capaz de sostener una actuación agresiva la oposición. Es herbicida que agota el campo.

Pero hay más. Es claro que no satisface que no se compensen los éxitos macroeconómicos con las insuficiencias microeconómicas. Se dice que España va bien, pero los españoles, por lo menos algunos, no tanto. Lo macro y lo micro, pues, no deben dispersar valoraciones, so pena de que una se lleve por delante a la otra, que, en esto de la política, casi siempre es la mala la que enloda a la buena.

Otra cosa: tú mismo. Librándome Dios de la enemistosa feijoada antisanchista, siendo evidentes tus éxitos en la dimensión internacional, parece que no tienen necesariamente una trascendencia de puertas para adentro de la nación. Brillan más en los titulares de la prensa que en las aceras. Su derivación electoral, pues, puede que no sea extraordinariamente grande, o menor de lo que crees.

La última: escoger a los candidatos territoriales de manera tan amplia, casi exclusiva, entre los miembros del gobierno, tampoco parece que sea una estrategia adecuada. Hasta ahora, desde luego, no se ve. Por una parte, no siempre son candidatos enraizados, cotidianos, y por otra, vale, tienes un buen gobierno, pero ¿no tienes un buen partido? Comparando una cosa y la otra, quizá haya que trabajar de otra manera, con una perspectiva territorial más afianzada y otra temporal menos circunstancial.

En fin, lo dicho, hay que echarle un ojo.