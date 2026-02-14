El escándalo del siglo

La mancha del descrédito se extiende imparable a medida que la prensa internacional va publicando los nombres de personalidades atrapadas en su red. La red tentacular que Jeffrey Epstein tejió durante años. Son ricos, famosos, miembros de la realeza, diplomáticos, exministros y algún intelectual de renombre. Gente poderosa que ahora se arrepiente o niega haber tratado con el financiero condenado en 2008 por prostitución de menores.

Ese año es determinante porque muchas de las personalidades que aparecen reiteradamente en los papeles de Epstein, desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU, continuaron su relación con el multimillonario hasta su suicido en prisión el 10 de agosto de 2019. Imposible no saber con quién trataban ya que desde su condena, su nombre figuraba grabado para siempre en la lista de delincuentes sexuales del registro de Nueva York. De nuevo en libertad, el que se definió como «un delincuente» pero no como «un depredador sexual», no se corrigió, al contrario.

El 6 de julio de 2019, al regresar de París a Nueva York en jet privado, es detenido acusado de tráfico sexual. No llegaría a ser juzgado. Ahora salen a la luz sus archivos -fotos, correos, nombres- que el Departamento de Justicia de EEUU está obligado a publicar por la ley Transparency Act, aunque censura la identidad de las víctimas para protegerlas. Quizás también algunos nombres, pero otros muchos no.

Así, la conocida relación del expríncipe Andrés con Epstein cobró una nueva dimensión con la publicación de unas fotos en las que está a cuatro patas sobre una mujer tumbada en el suelo.

Pero además Andrew Mountbatten-Windsor está siendo investigado por haber compartido informes confidenciales con Epstein cuando era enviado comercial del Gobierno en 2010 y 2011.

El rey Carlos III ha tenido que hablar y dar su apoyo a la investigación contra su hermano, que lo niega todo.

Igual que Peter Mandelson que dice no haber descubierto quién era Epstein hasta después de su muerte. Y sin embargo nuevos documentos revelan la estrecha amistad entre ellos y la sospecha de que siendo ministro de Comercio, lord Mandelson le envió información económica confidencial. El caso casi se lleva por delante al primer ministro británico, Keir Starmer por nombrarlo embajador en EEUU pese a las sospechas que había sobre él, antes de destituirlo.

El vendaval Epstein también llegó a Noruega. Allí, la unidad de delitos económicos investiga a un matrimonio de diplomáticos por si recibieron favores de Epstein. Ellos niegan haber cometido delito alguno pero Mona Juul tuvo que dimitir como embajadora en Jordania e Irak. También está bajo la lupa un ex primer ministro y un jefazo del WEF. La princesa Mette-Marit, que tan modosita en público muestra un frívolo desprecio por las mujeres en su correspondencia con Epstein, por lo que pide perdón.

La cantinela se repite en Francia, donde el exministro de Cultura de Mitterrand, Jack Lange tuvo que dimitir como presidente del Instituto del Mundo Árabe al abrirle una investigación por «blanqueo de fraude fiscal agravado» la Fiscalía Nacional Financiera. Él lo niega.

Quedan otros 3 millones de archivos por publicar y saldrán más nombres lo que no implica delito, pero ya sabemos que esa élite mundial se cree por encima del común de los mortales.

¿Qué más para fomentar la teoría de la conspiración?