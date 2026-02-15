Los mensajes de la Super Bowl

Es curioso ver cómo estos últimos años la Super Bowl (“Súper Tazón”) de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se ha convertido en un fenómeno casi más político que deportivo; tanto dentro como fuera de Estados Unidos. De hecho, apenas se habla del triunfo de los Seattle Seahawks frente a los New England Patriots por 29 a 13; y mucho sin embargo de la resaca política de la final. Todo ello es debido a la polarización cultural e ideológica que viene caracterizando incluso a las sociedades más avanzadas del mundo.

La fiesta deportiva aparenta quedar en un segundo plano, para dejar paso a uno de los espectáculos publicitarios, mediáticos y televisivos más vistos del año, con audiencias que pueden superar los 140 millones de personas. Es esto lo que lo convierte en un escaparate poderoso; pero susceptible de ser usado o manipulado a través del escenario, la coreografía y la música. Una estrategia peligrosa, especialmente para una sociedad estadounidense tan dividida en temas como la inmigración o una identidad cultural que según algunos debe celebrar la diversidad, y según otros está perdiendo sus rasgos más tradicionales e identitarios.

Y es que mientras algunos consideran el Espectáculo de Medio Tiempo (‘Halftime Show’) como una oportunidad para reivindicar la diversidad cultural real de EE.UU.; para alabar la presencia de artistas latinos; y para reconocer su componente provocador, incluso como arma cultural destinada a agitar conciencias de una manera intergeneracional; otros prefieren reivindicar este evento anual como un entretenimiento netamente familiar, en el que la esencia y los valores estadounidenses deben quedar reflejados. Son los mismos y las mismas que apuestan por el deporte alejado de la política, donde no haya espacio para la imposición ideológica, ni para la exclusión de nadie ni a través del idioma ni de las referencias culturales que intentan pasar de contrabando las élites mediáticas que viven a espaldas de la americana y el americano medio.

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, y quienes lo acompañaron, defienden la primera opción, alegando que no fomentan el “odio”, sino “el poder del amor” (“The only thing more powerful than hate is love” decía la pantalla gigante del Levi’s Stadium de Santa Clara, California) y la “inclusión” (“Together we are America”, señalaba el balón). Por su parte, Trump abandera el descontento de quienes critican el poso político e ideológico de una actuación exclusivamente en español, centrada en el entorno familiar y vital del protagonista, inspirada en unos usos y costumbres de Puerto Rico que no resaltan “la grandeza de Estados Unidos”, y con una coreografía y contenido que tampoco tuvieron en cuenta a todo el abanico de edades, especialmente a los más pequeños de la casa, por mucho que un niño recibiese de manos del cantante la réplica de uno de sus Grammy como símbolo de esperanza y de futuro (“cree siempre en ti”, le dijo).

Quizá por eso organizaciones más conservadoras como la Turning Point USA ofrecieron un “All-American Halftime Show” alternativo, con artistas como Kid Rock; y como contrapunto incluso ideológico a Lady Gaga, Los Sobrinos, Ricky Martin, Karol G, Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, etc. No sé hasta qué punto consiguió Bad Bunny reivindicar lo mucho que han hecho históricamente y siguen haciendo los hispanos por EE.UU. Pero lo que sí logró es que el mundo pensase en Puerto Rico; y también que la firma gallega ZARA siga agrandando la prestigiosa “marca España”, y demostrando que la ropa asequible también luce sobre las grandes estrellas.