Cuatro –ahora dos–para una (V)

El electorado ha emitido su voto y, tal como era previsible, ahora son dos las candidaturas entre las que decidir. Ante todo cabe reconocer, y valorar, la capacidad e ilusión expuestas en todos los casos, en abierta competencia por adquirir una loable meta. Merecen, en su conjunto, no solo el aplauso sino también el agradecimiento por parte de todos quienes nos sentimos parte de esta universidad, que tantos servicios ha prestado, y presta, a Galicia, a la formación y a la investigación, en los más diversos ámbitos.

El resultado ha dado una notable ventaja a la profesora Crujeiras Casais: 985 votos. En tanto la profesora Flores Arias contó con 536. Las otras dos candidaturas suman 883, siempre en cuantificaciones ponderadas. Así pues, la segunda vuelta sitúa a la más votada en clara ventaja pero las tres restantes contabilizan 1419 votos. Estamos, hay que recordarlo, ante unas elecciones universitarias, diferentes, por lo tanto, a las que se hacen en el ámbito estrictamente político, con partidos en lid. Las formas y el fondo en lo universitario son diferentes.

La profesora Crujeiras nació en 1978 y la profesora Flores, en 1975. Ambas catedráticas son muy jóvenes. O dicho de otra manera, tienen por delante -de jubilarse a los setenta- veintidós y veintinueve años respectivamente de recorrido universitario. Es probable que, en sus dos nombres, no solo tengamos, ante nosotros, a la primera rectora de la USC sino también a la segunda. El tiempo lo permite y esa posibilidad la pueden gestionar, de algún modo, incluso, juntas.

Las dos tienen sus equipos pero eso no indica que no puedan completarse, sumando los efectivos de ambos en un proyecto común, exponente de una enorme mayoría ante el electorado. En sus manos está, si lo consideran. Es más, no debieran desecharse los proyectos de las otras dos candidatas y a quienes forman parte de sus respectivos equipos. Todos son USC, tienen competencia y están disponibles para asumir responsabilidades. Y, además, siempre se gana cuando se aúnan, en un mismo objetivo, sensibilidades diferentes. Es tiempo de dialogo, de reflexión, antes de que el electorado decida.