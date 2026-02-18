Destellos del Carnaval

Al Carnaval se le espera mejor más cuanto más próximo se encuentra. Ese «ya falta poco» hace que revivamos con viveza e ilusión desde el recuerdo el Carnaval anterior, e incluso en algo todos los carnavales anteriores, y por supuesto lo gastronómico mismo, como las filloas, las orejas y las flores. Siendo postres populares, entraron con éxito en las pastelerías urbanas, y forman una venta asegurada y deleitosa. Paul Simon también se ocupó del Carnaval en su canción ‘Take me to the Mardi Gras / Llévame al Mardi Gras’, 1974, carnaval propio de Nueva Orleáns . Considero que con sólo dos versos Simon captó la esencia del Carnaval, así : «Puedes despenalizar tus bajones», y «Deja que la música te lave el alma». (Una manera de catarsis) . En efecto, afloja tus preocupaciones y quita todo lo que te impide disfrutar. Entonces, sólo queda la audición, la contemplación y la participación en carrozas, desfiles y bailes, como también en manifestaciones populares del Entroido como en el llamado «triángulo mágico» ourensano metiéndote en esa unidad de jolgorio y fiesta en un contagio colectivo positivo.

Uno de los pintores gallegos que mejor supo plasmar el imaginario gallego tocante al Entroido fue Laxeiro. Pasan por sus lienzos y dibujos parrandas, máscaras, composiciones grotescas con fuerza y vitalidad, figuras populares llenas de expresividad, títeres, sátiros, deformaciones a propósito, exageraciones instaladas en los rostros; aparte, sonidos y voces creadas desde una alegría desbordante. Añado barracas y tómbolas, y el circo ‘Barriga Verde’ (lo recuerdo en Santiago). Esta fiesta del invierno también posee su enorme plasticidad en Gutiérrez Solana y Goya. Vicente Risco y Xaquín Lorenzo hicieron importantes contribuciones al complejo mundo de Entroido. Una de las lecciones y aportaciones del Carnaval es que demuestra el valor de la creatividad, la inventiva y la ocurrencia, frente a la imposición formalista y convencional de la sociedad burguesa plagada de prejuicios y disimulos y acogiéndose sólo a la norma y a lo artificial. Son más vitales y auténticos los carnavales rurales que los carnavales urbanos. Lo comprobé. Posee valor antropológico abandonar la conducta obediente e instaurar la conducta que cada cual desea.

Por variados motivos, la participación en el Carnaval pasa por las vidas de cada cual, elevándose a componente biográfico. Así, puedo nombrar perfectamente el interés que ofrece una geografía biográfica, porque durante mínimo cinco días van a tener biografía auténtica los habitantes de Laza con su Morena,Vilariño de Conso con su Festa de Cabrito,Viana do Bolo con su Festa da Androlla, Manzaneda con sus máscaras al son del fulión, A Pobra do Brollón con el Oso de Salcedo, Castro de Rei con el Entroido de Vilar de Francos, Malpica con A Micaela, Silleda con Xenerais da Ulla, Coristanco con el Burro de Valenza… Por lo menos son dieciocho localidades en toda Galicia las señaladas como interés turístico, tanto lo mismo, las señaladas desde la atracción vital, desde la alegría de vivir y desde una sensualidad bien conducida. Vivamos el enérgico ritmo de la fiesta del disfraz.