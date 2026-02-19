¿Va de gallegos o no?

Te lo pregunto así, Alberto, por si has abandonado o mudado tu condición de gallego. Es que no entiendo que una persona de aquí diga lo que tu dices sobre los emigrantes, que son como las raíces de nuestro propio origen. Mira, en mi aldea, ya sabes, Vilarnovo, de las quince casas que tenía cuando yo era crío, menos en una, con hijo cura, en las otras catorce había emigrantes. Y algunas veces, como lo era en mi familia, muchos: en la casa de mis abuelos paternos llegó a haber tres y en la de los maternos, otros tantos. Cuando la migración cambió de dirección dejando la de América y tomando la de Europa, aún fueron más. ¿Cómo quieres que no me altere cuando te diriges a ellos, sean ya los propios o los ajenos, de manera discriminatoria, tanto que también la considero irrespetuosa?

Hay plazas en Galicia y fuera de ella en las que se levantaron estatuas de homenaje a nuestros emigrantes. Ellos, en todos los tiempos, nos salvaron de muchas miserias. Y fueron y son héroes, aunque en vez de izar banderas portasen maletas.

Dime: ¿tú eres capaz de evitar pensar que estos foráneos que ahora llegan aquí, no son gentes sufriendo la misma plaga que otrora afectaba a las nuestros? La única diferencia entre ellos y nosotros es que hablamos con distinta lengua, pero para decir lo mismo.

Y oye, otra cosa más, que me parece menos importante pero que la sacaste tu a relucir: vosotros, tu también, cuando llega algún tipo de evento electoral, extendéis la correspondiente campaña a todos los países extranjeros en donde haya residencia de gallegos emigrados. No me lo niegas, ¿verdad? Pues bien: ¿Cómo echas mano de esto dándole la vuelta para decirle a Sánchez que ni se le ocurra hacerlo? Tu sabes mejor que nadie cuando los gallegos y el resto de los españoles residentes en el extranjero pueden votar aquí en según qué elecciones. Deja a la perdiz en paz, que la mareas.

En fin, que sería mejor que trazases tu catálogo de propuestas, las estudiases bien estudiadas y hagas por lo menos aquí una campaña electoral como es debido. Verbo no te falta. Venga, ponte. Le sacaras más provecho que a este pifostio en el que andas metido.