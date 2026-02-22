Pedro Sánchez viajó a la India porsegunda vez en apenas año y medio, lo cual indica la relevancia que tiene el subcontinente asiático para el presidente; y más ahora que, por fin, Bruselas ha firmado un acuerdo de libre comercio con Nueva Delhi que reducirá o eliminará aranceles en prácticamente el 97% de los productos con valor comercial; con lo que la UE espera poder duplicar sus exportaciones a la India ya en 2032. Tampoco debemos olvidar que estamos celebrando el “Año Dual España-India”, en el que conmemoramos el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países sobre tres pilares: la tecnología, la cultura y el turismo (que se ha cuadriplicado en la última década y media hasta los 230.000 turistas ya en 2024); así como sobre cuestiones como el arte urbano, la Educación Superior (cooperación entre rectores para la colaboración académica y la formación avanzada en tecnologías emergentes), y hasta la coproducción cinematográfica hispano-india (con la presentación de “Mudras. Tejiendo hilos invisibles”, en el India International Centre).

Pero, más allá de eso, el objetivo es claro: atraer inversiones y animar a las grandes corporaciones del otro gran gigante asiático a contribuir al nuevo fondo soberano “España Crece”; una fórmula de financiación que aspira a asumir el relevo de esos fondos ‘Next Generation EU’ que tanto le han ayudado a Sánchez a mantenerse en el Gobierno, y a insuflarle músculo económico a nuestro país, al menos, en el plano macroeconómico (no tanto en el bolsillo de los contribuyentes). Son 120.000 millones de euros los que pretende obtener para el sector energético, industrial y de seguridad; pero también para ámbitos como el de la economía circular, las infraestructuras, la vivienda, la digitalización, la IA, y hasta el agua y el saneamiento; sectores para los cuales el dinero que puede utilizar del Plan de Recuperación (unos 10.500 millones de euros) no parece suficiente.

Quizá así logremos, además, compensar una balanza comercial que es deficitaria para España (en 2024, España exportó a India por valor de unos 2.000 millones de euros, pero importó desde allí unos 6.000 millones en sectores ya no sólo textiles o tradicionales, sino también en bienes industriales con valor añadido). España vende sobre todo elementos industriales (maquinaria, química, manufacturas); y compra derivados energéticos, componentes químicos, producción textil y confecciones. Ahora se nos abre un nuevo mercado de 1.464 millones de habitantes, que puede beneficiar también a ámbitos como el de las infraestructuras; el de piezas, componentes y fabricación automovilística; el de sistemas electrónicos, maquinaria industrial y equipamiento militar y de Defensa; el agroalimentario y de bebidas (vinos, aceites, embutidos y productos gourmet); el químico y farmacéutico; o el de la moda y los bienes de consumo.

Su otro gran objetivo en el marco de la Cumbre Global sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial que se celebró en Nueva Delhi (‘India AI Impact Summit 2026’), fue presumir de un supuesto Modelo propio de gobernanza de la IA más pretendidamente ‘socialdemócrata’; es decir más ‘sanchista’, humanista y regulado; aunque ello le lleve a adoptar una pose de chico malo, de azote de los que él denomina “tecno-oligarcas”. Más útil y conciliador le resultaría proponer una mayor regulación común de los algoritmos, o medidas más consensuadas y eficaces para proteger a los consumidores y, sobre todo, a nuestros menores, frente a potenciales riesgos o delitos digitales. Se trata de hacer amigos, y no de buscar enemigos.