Sobre los eméritos de la USC

La USC está en proceso de renovación en lo que concierne a su Rectorado. Así, tras cinco siglos de historia, sigue su curso en un presente del que cabe lo mejor, habida cuenta de la solidez y mérito que tal institución conlleva. Sus últimos cincuenta años han sido especialmente importantes y, en ellos, los que hoy configuran su profesorado emérito han desempeñado un papel crucial. Han sido los catedráticos José María Fraga Bermúdez (Presidente), Carlos Pajares Vales (Vicepresidente), Alfonso Rey Álvarez (Secretario), Alberto Arce Arce y Ermelindo Portela Silva los que pusieron en marcha la Asociación de Profesorado Emérito de la USC, dando los pasos precisos para que tal colectivo tomase forma y pudiese, desde la universidad a la que han prestado sus servicios, aportar nuevos frutos a la misma y, desde ella, a la sociedad en general. Su labor, no siempre adecuadamente comprendida, ha sido encomiable y de agradecer.

Ahora, con la renovación de la Directiva, son los catedráticos José Manuel Sabucedo Cameselle (Presidente), Juan Viaño Rey (Vicepresidente), Teresa Fanego Lema (Secretaria), Laura Sánchez Piñón, Eugenio Uriarte Villares, Juan Luís Barja y Adriana Gewerc Barujel quienes se hacen cargo de una labor que conlleva continuar con el desarrollo de una asociación en la que se suman experiencia, saber y, a estas alturas de sus respectivas biografías, loable actitud y deseos de seguir haciendo lo que mejor saben: investigar y enseñar. O, si se quiere decir de otro modo, mantener su actividad, en sus circunstancias presentes, en el marco de una USC a la que todos han servido, a la que quieren y desde el convencimiento de que pueden seguir aportando en su día a día. Y no esperando nada a cambio.

Ojalá que la próxima Rectora y su equipo sepan administrar un patrimonio como esté, potenciando su actividad e incluso fomentándola. Su experiencia es ingente. Un buen gobierno debe de saber optimizar recursos y es indudable que el colectivo de profesores eméritos está infrautilizado cuando en sus filas están muchos de los exponentes que han traído a la USC hasta aquí, con tantos y tantos aciertos en el camino. n