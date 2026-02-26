Para ya, chaval

Alberto, amigo, la estrategia esta de buscar la descalificación de Pedro Sánchez echándole en cara acusaciones sobre cualesquiera que sean sus actitudes e ideas, quizá por aplicarla en exceso, te está induciendo al error. Al final resulta que el guion de tus actos lo son sus iniciativas de las que las tuyas no son más que derivadas. Antes de que tu hables, tiene que hablar él. Por eso te digo que te equivocas; con eso, se sabe lo que piensas tu sobre cada una de las iniciativas de Pedro, pero nadie sabe cuáles son las tuyas.

Por eso, se entiende, en justa reciprocidad, los socialistas y sus adláteres le dedican generoso verbo a ponerte en evidencia con la acusación esta de que no se sabe qué es lo que piensas tu sobre casi nada. Cuando te piden alternativas a los defectos que les señalas, callas; te quedas en decir que las suyas son erróneas, pero nunca llegas a proponerles solución. ¿Me entiendes? No se puede contar contigo para nada más que el incordio.

Y todo eso, Alberto, amigo, no es el papel que le corresponde a la oposición en un régimen político democrático; casi interesa más saber cuáles son tus propuestas que los errores de Sánchez, al fin y al cabo, el mero hecho de que las formulases bastaría para poner en evidencia sus desaciertos. De ese modo, además, sin cuestionar nunca la legitimidad democrática de los actos de tu adversario, que lo es, asúmelo, al amparo de la democracia, con sus votos o coaliciones, que tanto da, los electores podrían dar sostén a una opinión basada en algo más que malas palabras que, si no hay más, eso sí que enfanga el juego democrático. Todo se reduce a un mal decir (separado, eh, no junto).

Por otra parte, dicho todo esto también te digo que no deberías ir de acusador de los actos ajenos cuando tú, por tener una ya larga experiencia política y gubernamental, también los has tenido y, no en pocas ocasiones, tampoco especialmente acertados. Vamos, como un acusador que no es inocente de los pecados que él mismo le señala al otro. Por eso creo que es mejor que cambies el rollo, so pena de quedarte atrapado en tu propia red.