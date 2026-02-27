Elecciones universitarias

El próximo día 11 la comunidad universitaria esta llamada a elegir quién va a dirigir la Universidad de Santiago de Compostela, entre dos candidatas, a las que les deseamos lo mejor.

El conocimiento de la Universidad y de la calidad de ella solo es conocida a rasgos muy generales por el llamado gran público. Incluso personas que deberían conocerla en virtud de su profesión, cuando emiten opiniones a cerca de ella, traslucen un gran desconocimiento. Ese desconocimiento es aprovechado muchas veces para trasmitir ideas falsas o al menos muy parciales sobre la Universidad.

Una de las polémicas recientes en España es acerca de la calidad de las Universidades públicas versus las privadas. Muchas veces se escucha que las Universidades privadas son elitistas porque solo van los que pueden pagarlas, indicando más o menos explícitamente que a las públicas van los que no pueden hacer otra cosa. La realidad es muy diferente. En los diferentes rankings internacionales de Universidades, entre las mil mejores Universidades del mundo se encuentran alrededor de 30 de las 40 Universidades públicas, mientras que solo figuran dos o tres privadas, de igual manera entre las trescientas mejores se encuentran alrededor de cinco de las públicas y ninguna de las privadas. Por supuesto, la calidad de las Universidades puede no ser captada totalmente por los rankings pero si dan una cierta idea. Las Universidades privadas son bienvenidas siempre que sean buenas. Desgraciadamente la mayoría de las creadas en los últimos veinte años no lo son. Tienen un buen marketing para conseguir alumnos, pero como mucho son academias. Estudios recientes muestran que tampoco es cierto que tienen mejor inserción laboral sus estudiantes.

La Universidad de Santiago figura en los rankings destacada como la mejor gallega y entre las quince mejores españolas. En efecto tiene departamentos y centros singulares de Investigación de primer nivel internacional. Cuando se estudia como han alcanzado ese nivel, la evolución y caminos realizados, así como las dificultades superadas, se ven toda una serie de prácticas que podían servir como ejemplo a seguir a otros departamentos y centros. Cada centro tiene su propia manera de realizar la investigación y la docencia, pero hay toda una serie de actuaciones generales que son generales. Las autoridades académicas que salgan de estas elecciones seguro que serán los primeros interesados para incorporar a centros y departamentos a ese primer nivel internacional y para ello es necesario implantar y facilitar dichas prácticas, así como dar apoyo a los que ya tienen ese nivel. No es fácil alcanzarle ni tampoco mantenerle.

Hay veces, que incluso desde la misma Universidad, se dice que los dos hechos que la distingue respecto las otras gallegas son el tener un patrimonio histórico de edificios que hace más caro su sostenimiento y que el profesorado tiene más años y por ello cobra más suplementos. No se dice, al menos con igual énfasis, que la diferencia es que tiene más centros singulares de primer nivel, más investigadores de prestigio que han conseguido más proyectos del Consejo Europeo de Investigación, más colaboraciones internacionales y más jóvenes extranjeros y españoles incorporados a los proyectos. En otras palabras, su calidad es la diferencia. Esto no hay que silenciarlo, sino decirlo en bien propio y de las otras Universidades que así pueden verse incentivadas.