¿Yolanda Díaz a la Xunta?

Durante el franquismo circulaba un chiste que probablemente no fuera original. «En el 36, España estaba al borde del precipicio y dimos un paso al frente», proclamaba el Caudillo en cualquiera de los discursos, en olor de multitudes de cada ciudad que visitaba, tras el invariable saludo inicial con voz aflautada: «Compostelanos, españoles todos …», de ser en Santiago. En la dictadura, aunque en voz baja y ante un auditorio no afecto al régimen, el humor era válvula de escape. Igual que ahora en Cuba, dictadura de signo contrario, se dice que para aguantar hay que tener FE. O sea, familia en el extranjero.

El lema del Sumar bis, denominación provisional a la espera del despertar de las musas, convida a dar «Un paso al frente» porque la autodenominada izquierda de la izquierda -que otros definen como extrema izquierda para abreviar o fastidiar- teme que en las próximas elecciones generales se despeñe hacia el abismo de la irrelevancia. Y como no es chanza, hemos de entender el lema como el último intento, que no el derradeiro, por sobrevivir aunque más bien se trate de una huida hacia adelante o, peor, el viaje hacia ninguna parte. Como telonero del paso al frente se presentó cual mesías el catalán Rufián, para agitar conciencias como si en el conjunto de la izquierda de la izquierda nadie fuera capaz de percibir la hondura del precipicio.

El indepe con plaza en Madrid recibe palmaditas en la espalda pero nadie compra su producto. Es más, la izquierda de la izquierda de la izquierda, léase Podemos, la desprecia y el independentismo, incluido el suyo de ERC, se mueve en otra longitud de onda. Claro que la propuesta de Rufián tampoco es de Nobel. Más bien de alumno de la ESO. Es de Perogrullo que si los votos se juntan son más. La cuestión es si serían suficientes.

La primera consecuencia del paso al frente la sufrió Yolanda Díaz. Sus camaradas la empujaron hasta el borde y no tuvo más remedio que dar el salto aunque todo el mundo sabe, sobran antecedentes, que la vicepresidenta siempre se lanza con paracaídas. En este caso lo hace contraprogramando a Sánchez, a quien con su anuncio en fecha tan señalada chafó el impacto de la propaganda sobre la desclasificación de documentos secretos del 23-F.

La incoherencia de los líderes de la izquierda de la izquierda es manifiesta. En tromba salen a decir que es la mejor ministra de Trabajo de la historia del país y al tiempo se frotan las manos porque tiró la toalla. La pregunta es a dónde se irá. Dado que continuará en el Gobierno, y así seguirá probablemente hasta dentro de año y medio, habrá quien en el propio PSOE la vea como la mejor rival de Pontón para disputar a Rueda la Xunta en 2028 o bien esperar otro año para concurrir a las europeas (2029), a saber en qué lista.

Otro paso al frente trató de dar Sánchez con la desclasificación de documentos del 23-F. Digo trató porque el impacto y las consecuencias de la acción son menores por la irrelevancia de los contenidos. Visto lo visto, en lo que no hay nada nuevo, es difícil explicar porque no lo hizo antes. La conclusión no puede ser otra que el cálculo político. De ser así, a las tres horas Yolanda Díaz se encargó de opacarlo y poco después el fallecimiento de Tejero acabó por desviar la atención hacia otras consideraciones.

Los que gozamos de una edad y vivimos aquellos hechos ejerciendo la profesión de periodistas, aunque fuera en una lejana provincia como la de Lugo, la desclasificación de estos papeles nos sirve para refrescar la memoria. En este sentido, es de justicia recordar a Antonio Rosón, senador por la UCD y posteriormente primer presidente del Parlamento de Galicia, quien promovió inmediatamente un encierro como acción de rechazo a la asonada. Un acto humilde pero significativo mientras los demás partidos esperaban acontecimientos.

La conclusión más relevante de estos documentos es que el Rey Juan Carlos I va a ser recibido como un héroe en su próxima visita a Sanxenxo. Desconozco si esta era la intención del Gobierno.