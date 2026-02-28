Golpe al cartel de Jalisco

La captura y muerte de NemesioOseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, ha golpeado el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Mencho sigue la suerte de los capos del cartel de Sinaloa Ignacio Coronel Villarreal ‘Nacho Coronel’ abatido en 2010; de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, una de cuyas capturas también tuvo lugar un 22 de febrero de hace doce años (en 2014); y de Ismael Zambada ‘El Mayo’ (traicionado y capturado el 25 de julio de 2024). También, pero ya dentro del cartel de Jalisco, de su cuñado Abigael González Valencia ‘El Cuini’, detenido en 2015, y extraditado en febrero de 2023 a EE.UU. La reacción en cadena no se hizo esperar, generando una sensación de caos para demostrar el poder desestabilizador de sus facciones armadas.

La operación fue ejecutada por las fuerzas de seguridad mexicanas, gracias a la Inteligencia aportada por los servicios secretos estadounidenses. Y es que es ésta una obsesión de Donald Trump, que tiene en Marco Rubio su brazo impulsor; y que estaba ejerciendo una gran presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. 15 millones de dólares ofrecía como recompensa EE.UU. por El Mencho; y 30 millones de pesos (1,5 millones de euros) la secretaría de Defensa del general Ricardo Trevilla Trejo, y la de Seguridad y Protección Ciudadana que hoy dirige Omar García Harfuch (a quien el cartel había tratado de asesinar ya en 2020), y que tiene en el agente Nicolás González Perrín (artífice en 2016 del arresto de El Chapo), su más valioso asesor.

El objetivo del narco no es asumir el poder político, sino dominarlo hasta doblegar a la Administración del Estado a su gusto e interés. Hoy el CJNG es una organización con ramificaciones por todo el mundo. El Mencho controlaba, a base de franquicias, el tráfico de drogas (además de la extorsión y la trata de migrantes) desde Ecuador hasta EE.UU. Lideraba contactos con el crimen organizado de China (de donde obtenía precursores químicos para el fentanilo, y armas anti-dron y lanzacohetes). También interactuaba con la mafia italiana, así como con los debilitados carteles de Sinaloa y Tijuana; con el cartel del Golfo y su escisión, Los Zetas; con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional; con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); con la Mara Salvatrucha estadounidense; o con el Tren de Aragua de Venezuela.

En total, extendía sus tentáculos en más de 40 países; incluida España desde 2023, a través de las mafias búlgaras del tráfico de armas, y de la Camorra Napolitana para el tráfico de cocaína; lo cual provocó operaciones de la policía nacional el verano pasado y en noviembre, con hasta 20 detenidos y 2.000 kilos de cocaína incautados. De hecho, siguen aquí, en el “triángulo de Jalisco” español, en el centro de la Península. Ahora apuestan por las rutas africanas y del Estrecho; pero sus allegados y lugartenientes no fichados hacen turismo por toda la Península Ibérica, incluida Galicia.

La operación contra El Mencho simboliza el tránsito de la ineficiente política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la lucha colaborativa liderada por Trump y Claudia Sheinbaum contra la “globalización del crimen”. Ahora se abre un escenario incierto: 1) ¿Cuál será el impacto del actual estado de terror en el turismo? 2) ¿Hasta qué punto está preparado México para afrontar las amenazas del ‘narco’ antes y durante el Mundial de Fútbol que acoge en junio y julio? Y, 3) ¿Cómo se resolverá la batalla por la sucesión en la Organización criminal? Siete ‘alias’ destacan para liderar el clan. A ver con qué intenciones vienen.