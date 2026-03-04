Interrogantes

«Trapallada» ¡Santo cielo!¡Cuánto tiempo sin escuchar esa palabra! 'Moi galega, non sí?' [Paréntesis obligado: 'non sí', ¡curioso combinado!] Y de ‘trapallada’ a ‘trapalleiro’. ¡Cuánto hay a nuestro alrededor de eso! Algunos son inofensivos, e incluso, graciosos. Otros, peligrosos: como los que controlan el mundo tirando bombas y dando bandazos caprichosos. ¿Querrán competir con los famosos del celuloile?

Por cierto, ¿vieron la «Gala de los Goya» el sábado pasado? Un encuentro de actrices y actores talentosos para celebrar la cartelera cinematográfica de este año, llena de drogas, sexo, ruido, muertos, tarados …, con poco espacio para regalo y relax de los sentidos. ¿Cómo no claudicar al mínimo respiro? Lo haría si no fuese porque siempre espero descubrir algo que valga la pena. Pero paso a otro tema que me parece más oportuno ahora.

Se está celebrando el 30 aniversario de la Real Filharmonía de Galicia con una programación especial este mes de febrero, prolongada al inicio de marzo, ya que hoy actuará en Vigo, mañana en Ferrol y pasado en A Coruña para conmemorarlo. Decía en público su actual director que la formación tenía difícil sumarse a los festejos del «Xacobeo 27». Parece que no está, de entrada, entre sus prioridades hacerlo, aun cuando es sabido que hay empeño en entrar en contacto con el amplio abanico de instituciones autonómicas y locales para abrirse a un sector más amplio. Por si ayuda, les cuento una historia, bastante documentada, sobre la que al leerla por primera vez pensé que era una «trapallada» y al recordarla de nuevo me reitero en esa idea en su acepción más genuina: un episodio algo así como atropellado o poco pensado, quizás con un sustrato o trasfondo casi surrealista sobrevenido.

En 1897, igualmente Año Santo, una sociedad recreativa y cultural notable de Santiago, el «Ateneo León XIII», decidió organizar un concurso musical abierto a todo el que quisiera presentarse. Y puso las bases: que se compusiera una Misa dedicada al Apóstol siguiendo unas pautas concretas. Determinaba la plantilla vocal e instrumental, así como el modelo a seguir en su estilo: debería adecuarse a los Estatutos recién promulgados por el Vaticano, precisamente ratificados por el papa León XIII, quien alentaba la producción de piezas acordes con la trayectoria secular de un ente que debía velar por el buen gusto y la ortodoxia en un asunto tan capital y que estaba, en cambio, últimamente descuidado. Por destinarse a ser interpretada en la catedral, se decidió que el tribunal fuese de ese ámbito, así como el pagador de donde saldrían las 500 pesetas -una pasta gansa entonces- del premio. Ni lo uno ni lo otro tal cual se llevó a cabo. Primera chapuza: el templo nombró una comisión formada por tres músicos ‘profanos’, excluyendo a cualquier eclesiástico. Segunda chapuza: dieron el galardón al catalán Benvigut Socias, compositor que presentó una obra poco conforme con lo estipulado y, según los entendidos, carente de inspiración y menos ajustada a las reglas señaladas en comparación con la del supuesto derrotado: el laureado músico Juan Montes. Tercera chapuza: quizás por haberse percatado del desaguisado, sin que sepamos fehacientemente las razones, se inventaron otro premio - ¿para salvar ‘a desfeita’? - para el lucense. Ambas piezas fueron, con todo, bien acogidas y ejecutadas abundantemente a lo largo del s. XX.

Un deseo al hilo de esto: que para el «Xacobeo 27» la RFG, en unión con el «Ateneo de Santiago» -encantado de hacerse visible en Compostela y en Galicia entera- tome nota y las toque o promueva algo semejante. Ilduara, o yo, haríamos las notas al programa (¿gratis?). ¡Feliz colaboración al alcance de la mano! Creo …