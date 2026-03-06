Generación Z y Boomers

Es frecuente oír en tertulias radiofónicas y televisas, así como en artículos de medios de comunicación, los comentarios que ponen la mirada en las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda, así como los bajos salarios que tienen, en contrapartida con la razonable y cómoda vida de los pensionistas que tienen una pensión asegurada y que es revalorizada todos los años. Se habla de una brecha generacional. Muchos hablan de la brecha entre la generación Z de los nacidos en la década de los noventa o posterior a ella y los boomers, nacidos en la decada 1945- 1955,es decir inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial o en España a la Guerra Civil.

En estas discusiones a veces se olvida la historia reciente española, historia que nos dice que gracias a los pensionistas de ahora, que con su trabajo, en condiciones más duras que las de ahora, consiguieron una mejora indiscutible de España, y con ello de la vida de sus ciudadanos, tanto para los jóvenes de ahora como para los pensionistas. Los comentarios a veces rebosan paternalismo y falta de memoria.

Los datos sobre educación, sanidad, deporte, movilidad, infraestructuras.. así lo indican. Considerando por ejemplo, la educación, el fracaso escolar ha bajado considerablemente y poco a poco se ha ido mejorando la Formación Profesional así como el acceso a la Universidad y las becas, de tal manera que se ofrecen más posibilidades a los jóvenes que nunca anteriormente.

Es cierto que una generación tuvo que afrontar la crisis económica del período 2008-2017 con unas grandes dificultades para encontrar empleo, seguida por la pandemia del covid-19. Afortunadamente la crisis se superó y las condiciones han variado totalmente, en particular el acceso al primer empleo. El porcentaje de jóvenes en paro nunca estuvo tan bajo.

Otro dato que se apunta son los bajos salarios de los jóvenes, que les impide hacer un proyecto de vida. Siendo esto cierto, los bajos salarios no solo inciden en los jóvenes y que su evolución, aunque lenta, es positiva. En cualquier caso un crecimiento de los salarios es un desafío de toda la sociedad.

El problema de la vivienda no es solo de los jóvenes ni es la primera vez que pasa en España. Recuerdo en la década de los noventa, me contaba un rector de una universidad española que no podía comprar un piso de 90 metros cuadrados con el dinero que ganaba a pesar de que su mujer también trabajaba y tuvo que hacerlo en un barrio muy alejado del centro de la ciudad en que vivía. En Santiago siempre ha sido uno de los principales problemas, paliado en parte con la construcción de Fontiñas. Al cabo de poco tiempo, volvió el problema, haciéndose más agudo, sin tener una respuesta eficaz .

Los jóvenes, siempre en su búsqueda de encontrar su camino, han encontrado dificultades. La sociedad debe cuidar que no sean más difíciles que lo deseable, pero no hay que olvidar que la misma naturaleza de la juventud debe buscar nuevos caminos propios que tienen sus problemas y dificultades. Ofrecer a los jóvenes un mundo de rosas es la peor oferta que se les puede hacer, porque la realidad siempre es la que es, no siempre de color de rosa. n