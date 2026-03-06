Guerra del agua en Raxoi

Cuando todos los focos, lamentos y preocupaciones están puestos en Oriente Medio por una situación bélica terrible que parece no haber más que comenzado, y que eclipsa otras como la de Ucrania y Gaza, de cuyo desarrollo y consecuencias es imposible hacer pronóstico, calificar de guerra las discrepancias que protagonizan los distintos partidos políticos en el compostelano pazo de Raxoi puede resultar excesivo. Dejémoslo en matáfora, aunque los dardos al respecto entre Verea y Sanmartín nada tengan que envidiar a los de Trump y Sánchez.

La política española se encuentra en combate descarnado permanente, con una polarización acelerada en la última década, a partir del 15-M, que primero afectó al ámbito nacional, después se extendió al autonómico y ahora también alcanza al más próximo. Al menos en las grandes ciudades, donde la ausencia de mayorías sólidas y estables propician situaciones esperpénticas. Es el caso de Santiago, ahora con la crisis del agua. El último, que no el único.

Desde 2019 el servicio está prorrogado, sin contrato, porque los responsables (?) municipales no fueron capaces de sacar un nuevo concurso o buscar otra solución en los casi siete años transcurridos. La situación no dice nada bueno de los últimos gobiernos de la ciudad. Tampoco hay perspectivas de que pueda solucionarse a corto plazo, con el riesgo que ello conlleva. Algo que funciona relativamente bien puede también degradarse como ya sucede con otros servicios municipales. El agua en la capital de Galicia es de óptima calidad a precio moderado. No lo estropeen también.

El asunto está bien embrollado. No es fácil entenderlo. Resulta que la alcaldesa se cabrea porque la oposición no vota en contra de lo que ella defiende. Es más, con la abstención, el PP se aproxima a su propuesta. Porque quien se abstiene en el fondo apoya lo que decide la mayoría. El BNG, al menos en teoría, se opone a la concesión del servicio a una empresa privada. Junto a Compostela Aberta quiere semimunicipalizarlo, creando una empresa de gestión mixta, público-privada. Ya es raro que dos formaciones que se encuentran a la izquierda del PSOE no apuesten por la gestión pública en un servicio básico esencial, al agua, salvo que por pragmatismo -léase temor a la incapacidad para gestionarlo- y el rechazo de los socialistas, lo intenten con una vía híbrida.

Tampoco parece coherente que el PP, en este caso con los socialistas a favor de mantener el modelo de concesión, se haya abstenido en el pleno en lugar del sí. Con esta maniobra los populares tratan de dejar en evidencia la incapacidad del bipartito para gobernar la ciudad, dejando la pelota en el tejado de quienes dieron el gobierno a BNG-CA.

En fin, el sentido común nos dice que bien está que se den un plazo para pensárselo mejor. La fórmula que se decida debiera gozar con el apoyo de una amplia mayoría, en la que la máxima autoridad y los grupos que la sustentan, estén implicados. No se debiera aprobar la gestión de un servicio de tanta importancia con la alcaldesa en contra. Ni que la alcaldesa deje de representar a la mayoría de la corporación.

Si el acuerdo es imposible, déjese el asunto para la próxima corporación. Después de seis años largos tampoco es mucho aguardar un año y medio más, a la espera de que las urnas clarifiquen la situación política en Raxoi, aunque tampoco nada asegura que el voto ciudadano, dado el clima de polarización, propicie la formación de un gobierno eficaz. Para ello se necesitan mayorías sólidas.

En los últimos años el deterioro de los servicios públicos en la capital de Galicia es evidente. Hay serias y crecientes deficiencias en el transporte público, la limpieza, vivienda inasequible, crisis en los centros socioculturales, incremento de la sensación de inseguridad ciudadana y parálisis de grandes proyectos (Virxe da Cerca, Peleteiro, Casa da Xuventude...), a lo que se une un bajón en el turismo y el cierre de numerosos comercios tradicionales. Santiago necesita un impulso. Un nuevo modelo de ciudad La herencia del Siglo XX se está agotando