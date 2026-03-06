Sánchez se atreve con Trump

En tiempos de guerra todo es crudo (y no lo digo sólo por el petróleo). Un gran asunto para Trump. Sólo las muertes no son relativas. Aunque, para algunos, hay muertes de primera y segunda categoría, al menos por la relevancia que se les otorga. Se podrá decir que Sánchez aprovecha la coyuntura bélica para reforzar su frágil situación gubernamental, se podrá decir que intenta concentrar el discurso demasiado diseminado de la izquierda, tomando la bandera del ‘No a la guerra’, algo que, digo yo, sólo pertenece al sentido común. Se podrá decir. Se podrán decir muchas cosas. Cálculo político, cálculo electoral, o sea, la eterna canción. Y, por cierto, eso es algo que ya hacen los demás: todos arriman el ascua a su votante.

Pero la crítica de Sánchez a Trump, el tipo que ejerce como matón de barrio desde hace tiempo, y al que cada vez se le permiten más tonterías, debe ser puesta en valor. No es fácil lo de Sánchez. Y no reconocerlo no es que sea mezquino: es un error político, porque la mayoría de la gente está en contra de los estados agresores, por mucho que Irán fuera una teocracia insoportable. Como se irá viendo. La postura de los acariciadores de lomo del prepotente presidente norteamericano es bien conocida. Nadie va a llamarse a engaño a estas alturas. Y no sólo se trata de Mark Rutte.

Mantener una postura en favor del derecho internacional y los derechos humanos no es un acto de propaganda, sino simplemente de justicia. Hay que tener agallas para hacerlo, sabiendo cómo se las gasta el magnate, eso es cierto, pero entre los pelotas habituales, la procesión de los caladiños, y los acomodaticios, como Mertz, primer ministro alemán, que no fue capaz de replicar a Trump en directo cuando dirigió sus invectivas contra España y Reino Unido, tal que el otro día, al menos resulta reconfortante que haya una voz, con la lectura que se quiera hacer, da igual, que se atreva a poner en Europa la música adecuada para un territorio donde priman las democracias.

En fin, hemos expresado más veces que, si no coincides con Trump, o con Elon Musk y su brazo de levantado automático, es porque estás en el lado correcto. No tengo dudas. Pero no es una cuestión ideológica (he oído que Trump no tiene ideología, sólo intereses: yo creo que tiene ambas cosas). Es una cuestión de sentido común, porque un planeta que se pliega a un individuo con ansias bélicas declaradas (renombró el Ministerio de Defensa como Ministerio de la Guerra, por si no quedaba claro), que actúa al capricho y con total impunidad, que siembra el caos porque yo lo valgo, o porque otros se lo piden, no hace otra cosa que hundir los valores de la política y hundir la confianza global. Y hundir muchas economías, ya puestos. Hay Republicanos que han expresado su desacuerdo con este ataque de Trump.

Conociendo el percal, tal vez a Sánchez no le salga gratis su desacuerdo y su postura, recogida, por cierto, en los medios internacionales con mucho más entusiasmo que aquí. Aunque Trump no tendrá fácil ejercer su castigo a estos líderes “horribles”, como a él le gusta decir. Recordar la guerra de Irak, aquel esperpento político, te dice claramente dónde debes estar. Vamos, eso creo. .