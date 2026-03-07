¿Y dónde están los fachas de Atresmedia?

Pablo Motos y Marc Giró, en 'El hormiguero'. / EL PERIÓDICO

¿Saben ustedes que fue el periodo de las cien flores en la China de Mao, años cincuenta? Según dijo el timonel de la revolución triunfante de 1949 y presidente de la República Popular China y del Partido Comunista Chino (PCCh) “dejad que florezcan cien flores”. Fue en 1957, la primera y breve apertura a las críticas a la burocracia, en paralelo al deshielo provocado por la muerte de Stalin en Rusia, 1953

Para Atresmedia, el robo del 'comediant català' Marc Giró a RTVE, no es simplemente una contratación de mercado, que por supuesto también, sino algo más. Giró copó la mesa de Pablo Motos el pasado jueves y le dejó lanzar todos los mensajes editoriales sin casi formular preguntas.

“Me conformaría con poder hacerte una pregunta”, dijo Motos. En la mesa Giró dominó con lo que el teatro francés llama 'le physique du rôle' la correspondencia entre apariencia física, la silueta, o presencia corporal esperadas que el personaje encarna, y dijo:

-¿Tú cobras por preguntar?

Ya desde el comienzo, Giró dejó claro, cual Umbral, que venía a hablar de lo suyo.

- Cuando me vas a preguntar por Pedro Sánchez. Yo he venido aquí a defender a Pedro Sánchez. A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa”-dijo Giró- y casi en tono de disculpa añadió: “Te lo tenía que decir”. Es decir, Pablo: este es mi mensaje.

Las hormigas tenían un plan. Pidieron a Giró que dijera algo bueno sobre la ultraderecha, lo que arrancó una afirmación tajante del 'comediant': “La ultraderecha y el fascismo no tienen nada bueno”. Y una de ellas, Barrancas, editorializó:

-En El Hormiguero estamos todos en contra del fascismo.

-No lo dudaba -zanjó Giró.

El 'comediant' contó que su pareja había inventado el título de su nuevo programa inspirándose en el fascismo. 'Cara al Show'.

-¿Cómo le voy a meter el título este al de Atresmedia?-se preguntó.

-¿Y qué tal te fue?- preguntó Motos.

-Llamé por teléfono. José Antón [director de Programación de Atresmedia] el nombre es 'Cara al Show'. ¡Me encanta!, dijo. ¿Y dónde están los fachas de Atresmedia? -se preguntó Giró. En otro momento, la nueva estrella de La Sexta señaló:

-Quiero añadir algo más de Pedro Sánchez. Por favor, basta ya con Pedro.

Marc Giró, en un momento del programa 'El hormiguero'. / EL PERIÓDICO

Motos apuntó:

-Podemos no estar de acuerdo en algo.

-Eso sería fenomenal.

-Podemos no estar de acuerdo en todo y eso no significa que tú y yo no nos podemos llevar bien-aclaró en son de paz Motos.

No será la última vez que Giró se come la mesa de Motos. Giró, pues, engrosa la fracción dentro de Atresmedia que encabeza Gran Wyoming, también en La Sexta. Más que cien flores, es el 'aggiornamento' oportuno de Atresmedia tras aceptar que Pedro Sánchez no caerá fácilmente en una de las curvas que no pocos de esa plataforma vaticinaban.

Por cierto, hablando de hilar fino, le faltó, Giró, pronunciar un nombre, un habitual de Pablo Motos. ¿Quién? ¡Felipe González, némesis de Sánchez!