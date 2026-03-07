Un soñador para un pueblo

“El que tiene el estómago dependiente de ajenas despensas, … no puede el día de las elecciones votar a quien quiere; el que tiene la llave del estómago tiene la llave de la conciencia”.

Joaquín Costa, intelectual polígrafo lideró el Regeneracionismo, entre siglos, tras la pérdida de las últimas colonias y la negativa alternancia de liberales y conservadores.

Su lema “escuela, despensa -el bienestar de hoy- y cerrar con doble llave el sepulcro del Cid, para que no vuelva a cabalgar”, era su plan para salvar a España. La alusión al Cid, supone un llamamiento para modernizar el país, mirar hacia Europa y olvidar los históricos enfrentamientos entre españoles. Mantuvo una lucha dialéctica permanente contra la oligarquía gobernante y el caciquismo, responsables de la situación en que España estaba sumida.

“Que el gobernante gobierne vestido de blusa, calzón corto y alpargata, sin más uniforme que ése”; es decir, con realismo y eficacia para resolver los problemas cotidianos de la gente, lo que implica acercarse, escuchar, conocer y responder, y no pronunciar farragosos discursos y generar enfrentamientos.

Propuso una pro funda reforma de la administración y de la justicia; respeto a la Ley a la Constitución; reformas profundas en la agricultura como elemento dinamizador de la economía: colonización, repoblación forestal, inversiones, sobre todo en política hidráulica, nuevos cultivos, formación a los agricultores, …

Su opinión sobre los españoles era lamentable: “... raza atrasada, presuntuosa y, por ello, perezosa e improvisada, incapaz para todo lo que signifique evolución, para todo lo que suponga... labor silenciosa y perseverante, …”. Vivió pobremente, padeció una dolorosa enfermedad crónica degenerativa, no consiguió su ansiada cátedra en la universidad, sus propuestas no tuvieron reconocimiento, fracasó en su vida afectiva, pensó en el suicidio como solución, pero acabó centrado en su trabajo intelectual.

Sus biógrafos Ciges Aparicio y Cheney le calificaron como “gran fracasado” y “gran desconocido”, respectivamente. Me permito considerarle como “Un soñador para un pueblo”, título del drama histórico de Buero Vallejo, pues Costa, como Esquilache, soñaron con la modernización de España. ¿Qué queda hoy de lo de ayer?