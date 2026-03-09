Acuerdo ‘provisional’ con Mercosur

Efectivamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado 27 de febrero que, haciendo uso de las competencias para las que facultó a la Comisión el propio Consejo Europeo, y aplicando el artículo 218, apartado 5, de los Tratados de la UE, activará el Acuerdo Comercial entre la UE y Mercosur sin esperar la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Y es que hay que recordar que el propio Parlamento Europeo, forzado por los partidos políticos más a la derecha y a la izquierda de la Eurocámara, por países como Francia o Polonia, y por las lógicas dudas y recelos de diversas cooperativas y sindicatos agrarios europeos, trasladó al Alto Tribunal sus dudas jurídicas relativas al encaje del pacto en el Derecho comunitario (esto no es algo nuevo, pues ya se consultó la legislación europea en el acuerdo con Singapur).

Pues bien; aun así, tras la ratificación del pacto por parte de los parlamentos de Argentina y Uruguay (Brasil y Paraguay están en el proceso), la aplicación del acuerdo se llevará a cabo en pocas semanas, dado que, según las directrices de la Comisión, hay que esperar al “primer día del segundo mes” tras la comunicación relativa al Acuerdo que siempre ha de establecerse entre Bruselas y el país asociado. Pero, ¿qué pasaría si el TJUE declarase la incompatibilidad del Acuerdo con la legislación europea? Pues, quizá no tanto como podamos pensar. Históricamente, el Tribunal no suele anular pactos completos.

Acostumbra a señalar ajustes técnicos, u obligaciones de modificación de cláusulas concretas. Además, no es usual que haya efectos retroactivos ‘ruinosos’ para las partes implicadas. Es decir, una sentencia negativa del Tribunal de la UE impediría la entrada en vigor sin modificaciones del pacto comercial, y suspendería la parte dudosa; lo cual abriría una nueva fase de ajuste o renegociación del Acuerdo entre la UE y Mercosur. Finalmente, recordemos también que el Pacto comercial, para su entrada en vigor definitiva, y pese a su “aplicación provisional”, todavía deberá ser nuevamente ratificado por el Parlamento Europeo y por el propio Consejo de la UE.

Lo cierto es que Países Bajos, Irlanda, Bélgica, Francia, Polonia, Austria, y múltiples agrupaciones agrarias (y en España asociaciones como la COAG y Asaja) lamentan esta “aplicación provisional”. Consideran que sectores como el azucarero, el avícola, el vacuno, el ovino o el porcino, podrían salir perjudicados de una negociación en la que, como ya señalamos aquí, no han participado. Otros sectores como el vino, los cereales, el arroz, la miel, el aceite, las carnes y las frutas también exigen que se garantice la reciprocidad del acatamiento de la nueva normativa, especialmente en lo referido al cumplimiento de los mismos estándares sanitarios y medioambientales.

Es cierto que el pacto UE-Mercosur nos permitirá reducir la dependencia tanto de unos Estados Unidos cada vez más fluctuantes debido al proteccionismo y los vaivenes arancelarios de Trump, como del gigante asiático por culpa de un expansionismo económico y unos tentáculos comerciales de China que debilitan nuestra competitividad. Incluso ilusiona saber que Mercosur abre un mercado conjunto de más de 700 millones de personas (el 10% de la población mundial, y el 25% del PIB global). Pero igual de importante es asegurar la equidad y la legalidad del Acuerdo. De ahí la relevancia de la reciente reunión en Bruselas entre Alfonso Rueda y el comisario de Agricultura y Alimentación Christophe Hansen, a fin de reivindicar y proteger tantos y tan variados sectores esenciales para Galicia. n