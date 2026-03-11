M. Peleteiro o la excelencia

Un año más el compostelano Colegio Manuel Peleteiro vuelve a situarse en la cúspide del prestigioso ranking elaborado, desde hace veintisiete años, por el periódico El Mundo. En él los colegios privados y concertados españoles analizados - más de mil centros participantes- se valoran a partir de veintiocho criterios, siempre atentos a aquellas novedades, a afrontar, en lo educativo. Ahora, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, el cuidado de la salud mental o la existencia de protocolos ante el acoso escolar son cuestiones a abordar.

El éxito se basa en una historia iniciada en los años cincuenta del pasado siglo, protagonizada por el matrimonio constituido por don Manuel Peleteiro y doña Dolores Ramos quienes ponen en marcha una academia a la que denominan Minerva. Ahí empezó todo, con un liderazgo compartido, que ha llevado a dar el nombre del primero a su centro de referencia y el de su mujer al colegio que acoge a una infancia que discurre entre los 3 y los 6 años, al que van nietos e hijos de los que ayer fueron alumnos en la misma entidad.

Hoy es don Luis Peleteiro Ramos quien lidera el proyecto. Ha sabido hacerlo crecer y actualizar constantemente en la búsqueda de una excelencia que demuestran esos noventa y siete puntos sobre cien que sitúan al colegio en lo más elevado de una respetada clasificación, ejemplar porque señala en qué aspectos ha de centrarse la mejor enseñanza de nuestros tiempos.

En todos estos años han sido muchas las familias que depositaron en este centro lo más preciado que tienen: sus hijos y sus nietos, desde la convicción de que lo mejor que les pueden otorgar es una buena educación y una sólida formación que les ayudará a enfrentarse mejor al mañana.

La plantilla que trabaja en ambos colegios es fundamental en la consecución de este modelo de éxito. Quienes la configuran aportan lo mejor de sí para mantener el buen nombre del centro. Y su labor la acometen con un material tan preciado como es un alumnado al que, cada día, pretenden hacer mejores y más formados. Educar en valores, en conocimientos..., con aquella Minerva, diosa de la sabiduría, todavía hoy, como telón de fondo.