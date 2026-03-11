For reading & listen. Thinking

Seguro que más de uno habrá visto o poseído entre sus CD -sobre todo entre los catalogados como de música ‘clásica’- algunos con selectas piezas agrupadas bajo rótulos como ‘romántico’, ‘valses’, ‘coros’, ‘arias’ y, posiblemente, como a mí me pasa, uno que especifica: ‘Music for reading’. Dentro de este lote no suele faltar el archiconocido ‘Largo’ de George Friedich Haendel (1685-1759), subtitulado de modo más específico «Ombra mai fu», aria con instrumentos, interpretada normalmente con presencia de la cuerda. Tiene ritmo lento, pausado, solemne. Parece que el tiempo se detiene, sumergiéndonos en una atmósfera sombría y tenebrosa, que va creciendo en intensidad expresiva, melodiosa. Es triste, casi un lamento. No obstante, si traducimos del italiano la curiosa letra no sabemos a qué atenernos: «Nunca hubo sombra/ de vegetación/ querida y amable/ y más suave». Poco se entiende.

No se extrañen. Cierto que semeja un acertijo. Se trata de un texto puesto en boca de Jerjes (Xerses o Serse) que forma parte de una ópera sobre Jerjes I, monarca persa que hacia el año 481 a. C. perdió la guerra frente a los griegos en Salamina, llevando así a una derrota bien documentada a su gente. Su nombre -que no tanto su verdadera vida- dio lugar a obras muy aplaudidas desde que el casi ignoto Francesco Cavalli en 1654 lo tomó como protagonista de un drama, lo mismo que también hizo el afamado Haendel en 1738. El resultado fue la composición de dos piezas de diferente calado y dispar calibre. La del primero no ha pasado al repertorio usual de los cantantes líricos en general, aunque por fortuna Jaroussky, contratenor de éxito, le hizo justicia en un disco con ese nombre. El segundo, que además de músico era un negociante y, dicho desde el cariño, un usurpador de ideas ajenas, fue quien en verdad puso en boga esa aria que sí pasaría a la historia. Realmente, la más interpretada es esta variación de la que, por otra parte, ya había hecho su rival y poco afortunado músico italiano afincado en Londres, Giovanni B. Bononcini hacia 1694.

Analicen el continente y el contenido sin oír la melodía: un rey -insisto, persa, de la misma tierra y cultura de Irán, país árabe que abre y cierra todos los informativos ahora- que se dirige a alguien para desahogarse; y lo hace ante un ser aparentemente conocido. Pero, no: no tiene nombre ni apellido. ¡Es un árbol o algo parecido! Un desatino tras el que hay una mezcla de chanza o sátira, aunque, si se abstrae de esa escena, no deja de ser un canto sereno de alabanza a la divina naturaleza, gracias a la cual uno se evade y alcanza una aplacible templanza.

Aquí se lo dejo en bandeja ‘for listen’. Busquen alguna versión de esas arias barrocas. Les doy pistas: la de Cavalli de Philippe Jaroussky es de difícil superación; si quieren escuchar la de Bononcini, Simone Kermes la borda; y la de Haendel, en boca de Cecilia Bartoli, es de tensa pasión.

Otra opción ‘for reading’, sin salir de este guion: el cuento de «Alí Babá y los cuarenta ladrones». La atmósfera fabulosa de «Las mil y una noche» nos retrotrae a la infancia y al mítico ‘¡Ábrete Sésamo!’, devolviéndonos a un mundo de ilusión. Es la historieta de un leñador al que le pierde la curiosidad y la ambición. Nada que ver con la ópera anterior. Un rey y un leñador. Un velado sarcasmo y una vana pretensión.

Ejercicios como estos de alejarnos del frenético bombardeo de acontecimientos que nos torpedean, creo que son necesarios como formas de distracción. Más aún en estos días teñidos de dolor por tantas vidas en Oriente Medio en vilo por la sinrazón. Un Requiem añadido a eso enriquece ese cometido. Les invito a pensar en alguno, a su elección. n