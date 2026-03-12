No le deis más vueltas

Yo creo que ya os hablé de esto, pero como veo que no paráis de darle vueltas a la misma noria, os lo volveré a decir. A VOX lo que le interesa es quitarle carne al PP, y no solo para pedirle un buen precio por sus circunstanciales apoyos territoriales, sino de cara a las próximas elecciones generales. En ellas quiere que, a poder ser, sus resultados impliquen una modificación sustancial de los que hoy tienen los dos partidos. No digo yo que los de Abascal aspiren a lograr más diputados que el PP, que ya sería mucho decir, pero ser algo más que la formación menor que viene a apoyar, desde luego que sí.

Esa es la explicación de porque VOX se ha negado al acuerdo de coalición en Extremadura, que también se negará al de Aragón, que ya está predicando la negación para el de Catilla y León y que ya se verá con el de Andalucía. Las consecuencias de un abrazo precipitado serían especialmente dañinas para él, porque no se podría presentar luego a unas elecciones generales como el segundón de la verbena.

Además, por si no bastase con todo eso para saber cuál es la meta perseguida, Abascal se muestra como el único candidato en cualesquiera de esos ámbitos electorales. Él en Extremadura, él en Aragón, él en Castilla y León y, ya se verá, también él en Andalucía. Él es el candidato de todo eso junto.

VOX, además de todo lo dicho, si mantiene la apuesta sobre las elecciones generales y a la vista de sus resultados en las previas, puede sostener la apuesta con esperanza. No se le puede negar. Y luego, su mera presencia en el gobierno nacional de coalición ya le valdría como un triunfo notorio.

Vamos, que Abascal lo tiene claro. Feijoo no tanto. A Abascal le da igual lo que diga o deje de decir Feijoo, pero a Feijoo, aunque trague cada semana uno de los postulados ideológicos de la extrema derecha, no.

Lo que podría molestar a ambos, poniendo en riesgo todos sus cálculos y aspiraciones, sería que Pedro Sánchez convocase anticipadamente las elecciones generales. Todo y para todos se pondría más difícil. Las cartas sobre la mesa, sí, pero revueltas.