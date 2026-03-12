San Sebastián en grabados

Todo creador, toda persona de la cultura, todo deportista, todo hombre de ciencia , todo investigador que destaca tiene siempre su propia iconografía, que va desde una serie de fotografías de estudio, y de las abundantes que aparecen en la prensa, hasta retratos de artistas reconocidos, generalmente amigos. Que no escape esta presencia interesante, pero que también interesa. Que se quede para siempre, hasta donde sea posible, esa presencia que llena, entretiene, enriquece, influye, aporta, se distingue y dejará, seguro, un halo de recuerdo visible. Siempre desprenden algo soberanamente atractivo. Esto sucede siempre entre individualidades excepcionales, y aquí me refiero directamente a San Sebastián. El arte se encargó de inmortalizarlo.

Se inauguró el 30 de enero en el Museo de Pontevedra la exposición ‘San Sebastián, corpo de beleza e dor : Una paixón privada’. Está comisariada por Xosé M. Buxán Brán y Natalia Fraguas Fernández. Está abierta hasta el 5 de abril. La exposición está organizada con acierto en los siguientes apartados: su martirio, solo y desnudo, un torso en primer plano, asistido por los ángeles, acompañado de las santas mujeres (con la Contrarreforma), in gloria, en escenarios posibles , y, en otros soportes, como son carteles, portadas de libros y revistas. Es necesario decir que la inmensa mayor parte son grabados originales desde el siglo XVI hasta la actualidad . Lo meritorio y lo magnífico de esta exposición es que procede de la colección de una sola persona. (Como curiosidad diré que García Lorca dibujó un San Sebastián). La exposición está nutrida de un texto-discurso reflexivo muy ilustrativo y aclaratorio.

Pero, ¿qué significa ser santo? Max Scheler (1874–1928) se acercó con penetración al tema en ‘Modelos y líderes’ –el santo, el genio, el héroe–. Ed. Sígueme. 2018. Cito algo: «El santo como figura histórica positiva debe tener también realidad histórica». Y «En su intención, el santo está siempre y originariamente referido, en actitud amorosa y contemplativa, a lo divino». El santo es siempre modelo de conducta. Modelo es, además, según su sentido inmanente, siempre un concepto de valor . Cada uno considera su modelo, en la medida que lo tiene y lo sigue, también como lo bueno, perfecto y debido. Desde estas citas, cabe contemplar y estudiar doblemente estos grabados desde la perspectiva cultural –puras obras de arte en edición escasa o única– y desde la perspectiva cultural: a estas imágenes se les rinde culto desde la devoción (Fray Luís de Granada) que provocan ellas mismas , y desde un goce interior contemplativo.

Esta Exposición se compone de 77 grabados que van desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Se puede considerar como una suite cuyas variaciones en imágenes dan 77 sebastianes, y donde el gusto particular de cada visitante entendido o ajeno puede ir realizando una elección personal tomando como primera referencia a sus preferencias los nombres de los artistas: Lucas van Leyden, Durero , etc. Esta exposición también quiere reivindicar el grabado. Si en este museo se muestran grabados, en las iglesias rurales San Sebastián está representado con preciosas tallas en madera policromada con un esplendor entre popular y piadoso, académico y perfecto, y con documentación del contrato, seguro.