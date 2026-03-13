Foto obscena del becerro de oro

Nos referimos a la foto que apareció en la portada de los telediarios de medio mundo, así como encabezando muchos periódicos, en la que se ve a Trump rodeado por varios pastores evangélicos con una mano puesta encima del cuerpo del Presidente, diciendo que oraban por él y por los soldados americanos. En el fondo y en las apariencias, es una foto obscena por lo que representa, y por su misma estética, al mismo nivel que tendría una foto pornográfica en la que todos los pastores estuviesen metiendo mano al presidente. Trump compra todo y la foto traslada que por medio de los pastores se compra a Dios. No es extraño que a algunas personas les provocasen arcadas y ganas de vomitar.

El físico Erwin Schrödinger, premio Nobel por ser uno de los fundadores de la Mecánica Cuántica, se fue de Austria con el advenimiento del fascismo, estableciéndose en Irlanda. Preguntado si su huida era porque que temía por su vida o la de alguno de sus familiares o allegados, contestó que no, pero no soportaba lo bastos y groseros que eran los nazis y lo que les rodeaban. Alguien educado en una Austria patria de Mozart, Haydn, Bruckner y Klimt, donde se respiraba cultura en todos su rincones, le resultaba insufrible respirar y ver la bastedad y grosería que trasmitía el nazismo.

En efecto, una de las características de los regímenes autoritarios, ya sean de ideología fascista o comunista, es la falta de finura y gusto estético. Esto se puede detectar en la manera de proceder de algunos grupos políticos actuales. Son bastos y groseros. Esto es muy visible en las obras arquitectónicas construidas por dichos regímenes. Estas pretenden ser grandiosas, evocando imperios, gestas y glorias. Los edificios son parecidos, independientemente que fuesen hechos en regímenes comunistas, como pueden verse en Moscú o en otras capitales de pasado comunista, o por fascistas como se pueden ver en algunas ciudades que sufrieron el fascismo. Parece como si fuesen hechas por nuevos ricos que quisiesen mostrar su dinero y poder.

En el caso de Trump, siempre aparece mostrando que puede hacer lo que le da la gana. Alrededor de él siempre hay un coro diciendo «bee», como las ovejas. No tiene reparo alguno en humillar a quien tiene al lado en el despacho oval o insultar y descalificar a quien no le diga: «sí, bwana». Se puede decir que es la expresión humana más característica del becerro de oro.

El becerro de oro cree que puede comprar todo. La imagen de Dios que proyecta la foto es parecida a la que proyectan los ayatolas. En ella, lo único importante es el presidente y los americanos mientras que para los ayatolas, Alá es grande, pero solo caben Irán y sus habitantes, siempre que sean chiitas y cumplan con rigor sus preceptos, incluida la vestimenta de las mujeres.

Una de las razones por la crisis actual de la religión es la imagen de Dios que a veces proyectan las religiones monoteístas. En este caso, la foto en sí, es una fuente de ateísmo al proyectar una imagen de un Dios que no está cercano del dolor y sufrimiento de la guerra.