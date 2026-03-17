Casi todos ganan, casi nada cambia

En los Oscar algunos perdieron (Oliver Laxe ya lo aventuraba, con buen talante), pero en Castilla y León, salvo Podemos, todos ganaron. Pasa en ocasiones. Es una manera de ver los resultados que te deja buen cuerpo, desde luego. Alicia Gallego, de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), esperaba más. La revuelta del verano, cuando los incendios abrumadores, parecía dar alas al leonesismo, que, por lo que sea (falta de recursos, quizás) suele moverse en un perfil no muy estruendoso. Le haría falta más presencia, aunque en León los pendones históricos adornan ceremonias y fiestas, y muchos ayuntamientos del antiguo reino han reconocido, por votación, el derecho a una autonomía propia (moción autonomista). ¿Cómo leer que la UPL se quede como estaba? Pues quizás como cierta parálisis, a pesar de que se presuponía una mejora. Llegar a grupo parlamentario supone, para esta formación, un trabajo ímprobo y difícil. Más cuando todo parece indicar que el bipartidismo está regresando, incluso a pesar de la leve subida de Vox.

Conseguir más procuradores en Cortes ha salvado a los socialistas y a la ultraderecha, que también aspiraba a más, pero que, como adelantamos aquí, podría haberse visto limitada en estos comicios por la espera estratégica en las elecciones de Aragón y Extremadura. ¿Demasiado tacticismo? ¿O tal vez su implantación, a pesar del empuje del mundo rural, ya no es el que era?

Con todo, su resultado le permite hacerse otra vez imprescindible para formar gobierno en Castilla y León, aunque con menos energía que en las elecciones aragonesas y extremeñas. Es la paradoja de mejorar, pero quizás no tanto como señalaban las expectativas. Volverá Vox a un gobierno del que se fue, recuerda Mañueco cada vez que tiene ocasión. Ahora, el salmantino querrá controlar los daños, pero las matemáticas obligan. Es lo que hay, salvo un mandato en minoría que, si fuera por él, intentaría. (Comisiones Obreras se lo ha pedido, para impedir que regresen, cuando menos, las experiencias pasadas).

Del PSOE ya dijo Mañueco, en medio de la euforia de la noche, que no quería saber. Parece que el PSOE de Martínez tampoco se prestaría, pero cada uno sabe a qué atenerse, especialmente, como creo que reflejan los datos, con el regreso intenso del bipartidismo y la perspectiva de unas elecciones generales. Objetivamente, la ultraderecha mejora en la ‘región’, como dirían ellos, aunque lo haga recortando las expectativas: los analistas hablan de la posibilidad de que se esté acercando a un cierto techo. Difícil saberlo, porque ninguna elección es igual. Y no se debe olvidar la competencia de Alvise.

En efecto, nadie perdió, salvo Podemos (bueno, y el descenso de ‘Soria, ya’, que tenía que luchar con el ascendente de Carlos Martínez en la provincia, claro). Pero lo más llamativo reside en la celebración de Martínez, que fue recibido casi como un héroe al acabar el escrutinio, tal vez porque nadie estaba muy seguro de lo que podía pasar. Martínez demuestra que los candidatos de alcaldías solventes pueden ser mejores que los que vienen de los ministerios. No sólo ganó en Soria, sino en León, particularmente en el oeste de la provincia y en El Bierzo, que tiñó de rojo. Martínez, que algunos presentaban como un candidato in extremis, en tiempos difíciles para el PSOE, sorprendió a muchos. Pero él no parecía sorprendido, o lo disimulaba bien. Con su indumentaria, en las antípodas de Mañueco, que ofrecía la certeza del tradicionalismo político de derechas que ha gobernado durante décadas la autonomía, Martínez es ahora un activo casi inesperado en tiempos revueltos. Mañueco, hay que decirlo, salió bien librado. Pero Castilla y León ha revelado ciertos movimientos, ciertos síntomas. Veremos.