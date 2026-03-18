Una para toda (VI)

Si empezó todo un proceso de cambio de Rector de la USC siendo “cuatro para una” ahora hemos llegado a “una para toda”. Es decir, la profesora Rosa Crujeiras, para toda la USC. La acompañarán en su mandato muchas personas ocupando puestos de responsabilidad y gestión. Sería deseable que bastantes procediesen de las otras candidaturas presentadas porque en quienes las representaron están muchos -no todos- de los que están dispuestos a trabajar por y para la mejor gobernabilidad de la institución. Si el equipo final es diverso será mejor si quien lo lidera lo hace adecuadamente.

Hay que reconocer que ha sido muy positiva tanto la forma en la que, según sus declaraciones , asume el cargo la profesora Rosa Crujeiras como la manera en que contempla la profesora María Teresa Flores el que no haya sido ella la elegida. Hay que tener en cuenta que no debe de haber vencedores ni vencidos ya que de lo que se trata es, tan solo (y no es poco), de contar con un mayor número de apoyos. Y esto es extensivo a todos los que dieron un paso adelante, formando parte de las cuatro opciones participantes. Nadie debe de sentirse perdedor. El mérito de haberse presentado ha de ser reconocido y valorado por toda la USC y, de una forma particular, por la Rectora.

Habrá cambios, qué duda cabe, porque va a haber un nuevo equipo gobernando pero la transformación, si se le quiere denominar así, tendrá que ser bien medida y orientada. Y es que no es lo mismo regir los destinos de una institución que tiene quinientos años de historia – con su consiguiente patrimonio- que hacerlo en otra, más joven y, por lo tanto, menos compleja.

Tiene hoy la USC un potencial investigador y docente excelente, algo que ha de traducirse en incentivar su trabajo de la mejor forma posible, en la búsqueda de óptimos resultados tanto en lo referente a la producción científica como en la calidad docente, algo a cuidar especialmente en el día a día. En un momento como el actual la revisión de las titulaciones y las programaciones respectivas ha de ser especialmente considerada para cuidar, así, la formación de un alumnado que se merece lo mejor de cada uno de sus profesores.