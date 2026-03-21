Felipe VI habló de México

La presencia de Felipe VI, junto al embajador mexicano, Quirino Ordaz Coppel, en el Museo Arqueológico Nacional, para visitar la exposición “La mitad del mundo: la mujer en el México indígena”, aparentó un paso más para acabar con la larga tensión diplomática entre ambos países iniciada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO, siempre cercano a los regímenes más cuestionados de América Latina, para desviar la atención sobre su nefasta gestión al frente del país azteca, permitió el filtrado a la prensa de una inapropiada carta al Rey con la exigencia de que nuestra Corona pidiese disculpas por “los innumerables crímenes y atropellos” supuestamente cometidos hace quinientos años.

Pero aquel muro diplomático, aquella falta de decoro institucional, pronto será un mal recuerdo. De momento, el embajador mexicano resaltó el lunes pasado “la grandeza de los pueblos originarios” y recordó “la historia compartida de nuestros pueblos”. Por su parte, Felipe VI se limitó a señalar que “la cultura mestiza” de entonces “es lo que nos define hoy”. Evitó por tanto don Felipe hacer una reinterpretación maniquea de la historia, y se ciñó a insinuar que con los “criterios” de hoy día, y con “nuestros valores”, es lógico que se detecten acciones que se desviasen de su objetivo original, o “abusos” de los que no nos sintamos orgullosos. Con todo, lo relevante es recordar, como hizo el Rey, “el afán de protección” que se desprende del papel de “los propios Reyes Católicos”, de las “directrices” impulsadas en el Virreinato de Nueva España, y del desarrollo legislativo castellano e indiano.

Y es que, efectivamente, además de ese pionero Derecho indiano que propiciaría el desarrollo del actual Derecho Internacional desde la Escuela de Salamanca, la presencia española en México fomentó el desarrollo político y administrativo de nuestro país hermano; introdujo su sistema educativo institucional (la Real y Pontificia Universidad de México fue un buen ejemplo ya en 1551); convirtió a México en un eje económico global (con el desarrollo de la minería y el comercio); modernizó las técnicas, la maquinaria y la producción agrícola (con el trigo, la caña de azúcar, o la vid; además del aporte del sector equino, vacuno y ovino); y hasta puso las bases de los actuales puertos, caminos y trazados urbanos.

Por eso entiendo al Rey y al PP cuando rememoran el legado español en América, y una presencia allí en el siglo XVI que es difícil de entender desde los parámetros de hoy; y que va más allá de esa matizable “empresa civilizadora y evangelizadora” en la que insiste Vox; y más lejos todavía de esa ideologizada “memoria democrática y colonial” a la que apela Podemos; o de esa absurda “reparación moral”, e incluso “económica” que hasta exige Sumar. Una actitud, esta última, que tampoco es de extrañar, dado que el propio José Manuel Albares llegó a denunciar y a lamentar en octubre “el dolor y la injusticia hacia los pueblos originarios” en tiempo de la colonización.

Sea como fuere, y aunque la pupila de AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum, “valora” el “gesto de acercamiento” de Felipe VI, aun considerándolo “insuficiente”, esas cartas de invitación que envió a medio mundo (incluyendo a nuestro Rey) para asistir al Mundial de Fútbol en México, son una buena señal. El siguiente paso sería que también ella asistiese a la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en noviembre. Eso sí serviría para, como señala la mandataria mexicana, recordar “los vínculos históricos y culturales” compartidos, y “las muestras de solidaridad y empatía” entre nuestros pueblos.