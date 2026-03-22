Trump funciona mejor en la tragedia que en la comedia, lo demuestra cada día, pero tampoco es manco a la hora de provocar la risa (y la vergüenza) ajena, aunque sus chistes sean de muy baja calidad. Aficionado a decir una cosa y su contraria en apenas un intervalo de minutos, pero amigo de sus amigos, sobre todo si le atan corto y le sujetan bien por los misiles, como está pasando, Trump produce estupefacción global, hilaridad urbi et orbi. Cuesta trabajo creer que no haya nadie que le hable del papelón que está representando. No digo sus adláteres, nombrados por el mismo, porque esos tampoco parecen ir muy allá, no sé si me explico, sino alguien compasivo. Alguien que le diga que no es lo mismo tener luces que ser un iluminado.

Trump se descolgó diciendo, en uno de sus arrebatos microfonados, que los aliados de la OTAN son unos cobardes de la pradera, y puede que pensara también, en su fuero interno, que son unos fistros duodenales. ¡Cobardes! Escribió eso en su red, o por ahí (lo suyo son dos o tres frases, como mucho), porque los aliados no se avienen a sus caprichos bélicos, a prestar las bases para bombardear (salvo alguna cosa). Vamos, que no se meten en harina. Somos unos pecadores porque no le acompañamos en su ardor guerrero. El supuesto candidato al Nobel de la Paz (otro de esos chistes de mala calidad), ha entrado en ebullición bélica, a pesar de que aseguraba que no se metía en guerras. Se diría que ya ha cogido la postura. Ya van matando tan calentitos.

Trump suele tener una visión mercantilista y empresarial de casi todo. Con las bases, o con la aportación a la OTAN, siempre la pareció que nada le salía a cuenta y pidió más dinero. Cree que todo se le debe a su país, que, en efecto, tiene el ejército más poderoso del mundo, pero es una mirada muy egoísta. Muchos países, y por supuesto España, han contribuido y contribuyen a la OTAN y a la defensa en muchos lugares incendiados del planeta. Pero Trump siente pasión por pasar la factura: será por deformación profesional. Su supremacía bélica le da alas, supuestamente, para exigir a los socios, a menudo de muy malos modos, y a tomarse las bases norteamericanas en el exterior, por ejemplo, en España, como si fueran suyas. “Podemos volar allí si queremos”, dijo un día, en uno de sus desbarres habituales. En un mundo cada vez con menos reglas, a mereced de estos matones de la política (no es sólo el norteamericano), empieza a ser normal que nada se tenga en cuenta, salvo el capricho del matón. Dani Rodrik, de Harvard, dijo ayer en El País que “Trump es la mayor amenaza de nuestro tiempo”, algo que cualquiera con dos dedos de frente puede ver, y calificó a España de “inspiración”. Pero, en fin, ya sabemos cómo se las gasta Trump con Harvard: ¡esos intelectuales sólo están para joder!, pensará a menudo. La ignorancia es su gran alimento.

Desgraciadamente, los desastres de la guerra y el incendio de Oriente Próximo se convierten en occidente a menudo en una sola palabra: petróleo. Ya hablamos de eso aquí: el petróleo es lo que corre por nuestras venas y Trump, en su caos personal, quizás no calculó los efectos de Ormuz, o le daba lo mismo. Ahora va a enviar a miles de soldados, infantes de marina, allí. Todo esto empieza a recordar demasiado a fracasos pasados. No es cobardía, señor presidente. Es sensatez. Es no querer estar en una guerra ilegal, a la que, dicen, ha sido arrastrado, con gran enfado, incluso, de parte de sus votantes, que están mucho más en lo doméstico. Dejarse arrastrar sí es una forma de cobardía. Una forma, también, de ejercer el oficio de matón.