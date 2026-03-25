Las cruces de Xulio Gil

En el próximo mes de Abril concluye la presentación, en el Museo do Gravado de Artes (MUGART), en Ribeira, de una muestra titulada “Un Viacrucis e 15 testemuñas”. Su autor es Xulio Gil y esta actividad se integra entre las que se realizan con motivo de la celebración de los veinticinco años de existencia de un centro que cuenta con unos fondos y una trayectoria altamente elogiables.

Xulio Gil es todo un referente de primer nivel de la fotografía en Galicia en los últimos treinta- cuarenta años. Su obra ilustra infinidad de publicaciones, por una parte, y, además, cuenta, en paralelo, con una producción que se ha traducido en múltiples exposiciones a lo largo de décadas. Es un artista con una sólida formación en el oficio que practica, con una capacidad de entendimiento sobresaliente de lo que le rodea y que cuenta, además, con un talante creativo muy especial.

Ha utilizado, por ejemplo, en entregas anteriores, el concepto “retablo”, tan vinculado a la exposición de relatos de condición eclesiástica, otorgándole a ese potencial contenedor de historias, unas temáticas, extraídas de la naturaleza misma, que contribuyen, si cabe, a engrandecer el punto de partida que se ha tenido en cuenta. Ahora nos presenta, al tiempo que un nuevo repertorio de talentosos retratos, quince escenas que llevan al mundo del dolor cotidiano aquel otro que, en la pasión de Jesús, dio lugar a repertorios que cuentan el dolor, la muerte y, en ese caso, también, la resurrección.

Parece ser que la idea surgió en ese inolvidable tiempo de la pandemia pasada. Xulio, en ese contexto, imaginó y fraguó, con personas muy cercanas a él – incluso, su propio hijo-, un relato que transfigura lo sobrenatural en natural. En todo caso el dolor lo impregna todo. Casi se podría decir que estamos ante una metáfora de nuestro tiempo, con guerras productoras de muerte. Cada fotografía es una creación y todas juntas, las de su Viacrucis, una historia vivenciada, forjadora de siempre acertadas composiciones, iluminadas magistralmente, partiendo del ser humano y del drama que la propia vida conlleva. Se cierra una muestra pero su contenido está ahí, para seguir siendo expuesto.