Rosalía y Picasso

La cantante Rosalía, en una conversación en Argentina con la escritora Mariana Enriquez, patrocinada por Spotify comentó que le gusta mucho Picasso y que nunca le ha molestado diferenciar el artista de la obra. Recibió abundantes críticas en las redes sociales y publicó después un vídeo en su perfil de Tik Tok en el que declaró haberse equivocado, no haber sabido que al pintor se le atribuyen malos tratos hacia varias de las mujeres con las que se relacionó, y pidió perdón por sus palabras.

Parece que determinadas acciones deben llevar a ignorar por completo a la persona que les ha perpetrado. No está claro, sin embargo, que esto se aplique de forma universal, de lo contrario no se vería admisible que personas declaradas culpables de delitos como el secuestro de personas puedan desempeñar una carrera política. Para la antigua religión, el cristianismo, todos podrían acceder al perdón. Para la nueva, en cambio, sólo aquellos elegidos por los nuevos clérigos tendrán ese privilegio.

Las personas estamos en camino de llegar a ser verdaderamente humanos; perseverar en él supone una lucha contínua entre nuestra inclinación al bien y esa otra tendencia al mal que tenemos también. Puesto que esto nos ocurre a todos y nadie puede presumir de haber hecho sólo cosas buenas, cabe preguntar, a esta época que se tiene por tan compasiva, si el juicio sobre la vida entera de alguien no deberá sólo esperar al final de ella, sino además realizarse a partir de un total y absoluto conocimiento de ella, con toda su historia previa y circunstancias. Y una pregunta adicional, relacionada con lo anterior es : ¿quién entre nosotros cuenta con ese conocimiento?

Se trata en suma de considerar que las personas somos superiores a nuestras obras (nuestras malas obras), lo que no es en absoluto obstáculo para hacer uso del elemento del que como sociedad nos hemos dotado para protegernos: el derecho.

Y sobre el derecho hay que hacer una consideración: se trata de su relación con la moral. Supongamos ese caso del político convicto del delito de terrorismo: cumplió su condena, y puede por ello, de acuerdo con el derecho, dedicarse a la actividad política. La opinión que cada uno tengamos sobre ello es una cuestión moral y se entiende en nuestros días que la moral pertenece al ámbito de lo individual. Pero es notorio que cuando nos interesa tendemos a querer que la consideración moral que tenemos sobre alguien lleve a uniformizar la conducta de todos, y eso es un intento de transformar la moral en derecho. No en vano en el Evangelio se repite en varias ocasiones que “Dios ama la justicia y el derecho”, y eso sin contar la advertencia de la parábola de la samaritana.

La obra de un artista tiene, como toda obra buena en realidad, una característica especial, es la obra de una persona inspirada, de alguien que acoge el soplo del espíritu, que sopla donde y cuando quiere. Desgraciadamente acoger el espíritu una o algunas veces no garantiza que vayamos a hacerlo siempre. Entra en nuestra libertad cerrarle la puerta y pasarnos al lado oscuro en esta batalla que es nuestra vida. Cabe decir que no somos plenamente humanos, pero que estamos en camino de alcanzar la completa, enorme, dignidad de ser plenamente humanos. Y, mientras avanzamos, no tengamos miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad.