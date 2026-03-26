Opinión | TRIBUNA
Plutocracia, erosión do Contrato Social
Na superficie, as nosas sociedades contemporáneas vístense coas roupaxes da democracia liberal: un home, un voto; igualdade ante a lei; e soberanía popular. Con todo, baixo este verniz procedemental, emerxe unha estrutura moito máis antiga e voraz: a plutocracia. Non é só o goberno dos ricos, senón un sistema onde a riqueza acumulada tradúcese directamente en poder político, alterando a esencia mesma da xustiza distributiva e a liberdade cidadá.
A captura da vontade xeral
Desde unha perspectiva rousseauniana, o contrato social fundaméntase na «vontade xeral», ese interese común que busca o benestar da polis. A plutocracia rompe este contrato ao substituír o ben común polo interese particular dunha elite económica. Cando o capital pode financiar campañas, moldear narrativas a través de medios de comunicación e exercer lobby sobre lexisladores, a democracia deixa de ser un exercicio de deliberación racional para converterse nunha poxa pública.
Platón xa advertía na República sobre a dexeneración da timocracia en oligarquía, onde o censo de riqueza é o que decide quen goberna. Para o filósofo, isto era unha patoloxía política: un barco onde o temoneiro non é o máis apto para navegar, senón o que máis ouro posúe. Neste escenario, a competencia técnica e ética é desprazada pola capacidade de acumulación, condenando á cidade ao conflito interno e á ineficiencia.
O desequilibrio da Xustiza
Se analizamos a plutocracia baixo o prisma de John Rawls, o panorama é desolador. O seu «principio de diferenza» suxire que as desigualdades só son xustificables se benefician aos membros menos avantaxados da sociedade. A plutocracia opera de forma inversa: as leis e estruturas fiscais deséñanse para protexer a cima da pirámide, ensanchando a brecha e erosionando a igualdade de oportunidades. Non hai «posición orixinal» posible cando o punto de partida duns é o control dos medios de produción e o doutros é a mera subsistencia.
A liberdade en venda
A miúdo, os defensores do sistema argumentan que a riqueza é froito da liberdade individual. Con todo, Isaiah Berlin lembraríanos que a «liberdade negativa» (a ausencia de interferencia) é papel mollado sen a capacidade real de exercela. Nunha plutocracia, a liberdade convértese nun ben de consumo. Quen ten o capital ten a liberdade de influír no destino de millóns; quen non o ten, só posúe a liberdade formal de aceptar as condicións que o mercado -e o Estado capturado- impóñenlle.
A plutocracia non é só un problema económico; é unha crise ontolóxica da democracia. Ao converter a cidadanía nunha transacción, desposúe ao individuo da súa dignidade como suxeito político. Se non logramos separar o poder do diñeiro, corremos o risco de que a democracia termine sendo, como sospeitaba Marx, simplemente o comité administrativo dos asuntos da burguesía, deixando á maioría nun estado de alienación política permanente.
