Datos sobre la Investigación en las Universidades

De vez en cuando aparecen noticias sobre la investigación en las Universidades, algunas verdaderamente significativas y otras no tanto. Hay algunas que son mera propaganda, ya sean de los centros o instituciones que la hacen o de los mismos equipos investigadores. Esto hace que datos realmente importantes no tengan la relevancia que merecen. Hace unos pocos días apareció la noticia que la Universidad de Santiago consiguió 18 contratos Ramón y Cajal de la agencia española de investigación, contratos para investigadores doctores con estancias de varios años en centros extranjeros de prestigio. Es la segunda Universidad española con más contratos conseguidos. La Universidad de Vigo consiguió 8 contratos y la de A Coruña, 2. Los contratos financiados por la citada agencia, implican un compromiso por parte de la Universidad para convertirlos, si es buena la labor desarrollada, en permanentes. Los contratos Ramón y Cajal, desde su inicio en el año 2003, son una fuente de investigadores jóvenes creativos y muy preparados para la Universidad española. El programa es altamente competitivo, pudiendo presentarse extranjeros.

El dato en sí es muy positivo para la Universidad de Santiago. También puede servir a la coruñesa para reflexionar si sus esfuerzos los debe concentrar en lo concerniente a Medicina o en mejorar su calidad, para que pueda atraer más investigadores solventes. Hay que indicar que, como en otros años, la práctica ausencia de las Universidades privadas en la obtención de dichos contratos. No hay ningún requisito que lo impida, pero no son atractivas para investigadores de primera fila.

La distribución de contratos Ramón y Cajal no es un dato aislado. En la misma noticia aparecía que la Universidad de Santiago había conseguido 8 contratos Marie Curie para postdoctores, concedidos por la Unión Europea, siendo la tercera en cuanto a contratos conseguidos, detrás de la Pompeu y Fabra con 12 y la Universidad de Barcelona con 10. Igualmente en cuánto a proyectos del Consejo Europeo de Investigación en sus diversas modalidades, desde su inicio, la Universidad de Santiago figura entre las cinco primeras españolas. La financiación de estos proyectos es importante, alrededor de varios millones de euros. La Universidad de Santiago, por medio del Instituto Gallego de Física de Altas Energías, también ha atraído a un investigador con un proyecto ya concedido, de 1,9 millones sobre computación cuántica.

La distribución interior dentro de la Universidad, de estos proyectos competitivos, así como los contratos Ramón y Cajal o Marie Curie, no es ni mucho menos homogénea, sino que en virtud de su calidad, se concentra en determinados Centros de Investigación y Departamentos. Es de señalar que en algunos de estos centros, todas las plazas nuevas en los últimos 25 años fueron obtenidas mediante contratos Ramón y Cajal. La Universidad de Santiago no les concedió ninguna plaza nueva, siguiendo una política de recursos humanos en la que desafortunadamente no cuenta la investigación.