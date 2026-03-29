Duro diálogo con los 'guardianes'

Mucho se está hablando de los quince puntos de la propuesta de alto el fuego de un mes planteada por la Administración Trump al régimen iraní. Ojalá el documento, de no constituir un mero refrito, propicie algún pacto beneficioso no tanto para los actuales políticos y altos mandos implicados, cuanto para los ciudadanos que sufren las consecuencias de la guerra en Oriente Medio principalmente, pero también en el resto del mundo debido a los efectos nocivos económicos e inflacionarios derivados del conflicto.

Sabemos bien que Washington acostumbra a hacer propuestas de paz detalladas y enumeradas. Pero espero que los 15 aspectos diseñados para el Golfo Pérsico tengan más éxito que aquellos 28 puntos iniciales (o 20 posteriores) elaborados a finales del año pasado para alcanzar una tregua con Rusia en Ucrania que todavía no ha llegado. Aun así, no será fácil. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, algunas de las propuestas ya estaban sobre la mesa a finales de mayo de 2025; es decir, antes de la Guerra de los Doce Días, del 13 al 24 de junio, en que Israel primero con su operación León Creciente, y luego Estados Unidos el 22 de junio, con su operación Martillo de Medianoche, atacaron las instalaciones nucleares y los centros tecnológicos y de enriquecimiento de uranio de Irán. También estaban estas propuestas a medio pactar antes del 28 de febrero de 2026, día del inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel al régimen iraní; pero que tampoco se lograron firmar.

Incluían compromisos relativos a la entrega por parte de Irán de los 440 kilogramos de uranio que habrían logrado enriquecer por encima del 63%; la posibilidad de abandonar su programa balístico y armamentístico; y la ruptura de la financiación a grupos terroristas de dentro y fuera de la región. Ahora se incluirían aspectos relativos a la liberación del estrecho de Ormuz; la ayuda para el desarrollo de uranio para fines civiles incluso fuera de Irán; o la colaboración en la reparación, la extracción y los beneficios derivados de las centrales energéticas y los yacimientos de recursos naturales. Con todo, mucho me temo que Teherán no se siente cómodo con ninguno de estos preceptos.

Es más, los nuevos líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica exigen la retirada de las bases americanas asentadas en la región, un compromiso de no agresión a largo plazo, una restauración de las infraestructuras dañadas, el levantamiento de todas las sanciones contra Irán, una reparación económica por las pérdidas sufridas y los gastos acometidos por culpa de la guerra, la soberanía persa sobre Ormuz, y hasta un peaje o arancel sobre quien desee tener derecho de tránsito a través del estrecho de Ormuz.

Así pues, como vemos, son muchas las expectativas, pero pocas las esperanzas de que Jared Kushner, Steve Witkoff y el propio J. D. Vance obtengan un éxito inmediato, por mucho que Pakistán ponga todo su empeño en ello; y que incluso Rusia se haya ofrecido a ejercer de mediador junto a Omán, Turquía y el en exceso sosegado Egipto. El 11 de abril (fecha final del levantamiento de las sanciones al petróleo ruso varado en el mar), y el 9 de abril (día en que remata la Pascua judía y tiene lugar en EE.UU. la transcendental subasta de sus bonos del Tesoro), se perfilan como fechas de referencia claras para la desescalada. Si a ello le añadimos la próxima visita de Donald Trump a Xi Jinping en China a mediados de mayo, pues ya tenemos un marco temporal algo más preciso para saber cuándo todo este nuevo desorden global empezará a enmendarse. Otra cosa será el papel que desee asumir Israel en todo ello.